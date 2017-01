Oberberg ist wieder gewachsen

2040 (rechte Säule) soll Oberberg so viele Einwohner wie 1987 (linke Säule) haben. Was sich bis dahin aber verändern wird, ist die Altersstruktur. Die gelben Bälle stehen für Kinder und Jugendliche, die blauen für Menschen über 65 Jahre. ( Fotos: Oberbergischer Kreis )

Oberberg Im Jahr 2015 ist die Zahl der Einwohner im Oberbergischen Kreis auf über 273.000 gestiegen. Vor allem dank Zuwanderung, auch von Flüchtlingen, lag der Zahl der Oberberger am 31. Dezember 2015 bei genau 273.452. Das geht aus dem Demografiebericht des Kreises hervor, der wiederum auf Zahlen des statistischen Landesamtes beruht. Zwar starben 2015 fast 900 Menschen mehr im Kreis als geboren wurden, dafür brachten die Zu- und Fortzüge aber ein Plus von mehr als 3.600 Menschen.

„Das Jahr 2015 ist davon geprägt, dass viele Flüchtlinge in den Oberbergischen Kreis zugezogen sind. Auch das ist eine Facette des demografischen Wandels“, sagt Landrat Jochen Hagt. „Zwar sind auch wieder mehr Kinder geboren worden, dennoch wird auch in Zukunft die Zahl der nationalen und internationalen Wanderungen entscheidend für die Entwicklung der Einwohnerzahl sein.“

Ingesamt zogen 2015 fast 19.000 Menschen in den Kreis, während knapp über 15.000 ihn verließen. Die meisten Umzüge gab es in und aus den umliegenden Kreisen, fast 4.000 Menschen zogen aus dem Ausland nach Oberberg, während rund 2.100 von hier ins Ausland auswanderten. Auffällig dabei: Ein Großteil der Menschen, die nach Oberberg gezogen sind, gehören entweder der Altersklasse zwischen 30 und 50 Jahre oder den Unter-18-Jährigen an, was darauf schließen lässt, dass vor allem Familien mit Kindern hierher gezogen sind.

Die Statistiker gehen aber davon aus, dass der Anstieg der Einwohnerzahl nur vorübergehend ist. Bis 2040 erwartet man einen Rückgang auf rund 243.000 Einwohner, also etwa den Stand von 1987.

Den gesamten Demografiebericht gibt es im Internet.