Noch einmal Rodeln…

Im Wintersportgebiet Blockhaus-Belmicke könnte es am Wochenende noch mal voll werden. ( Foto: Kurverwaltung Reichshof )

Reichshof/Berneustadt Auch am bevorstehenden Wochenende soll das Rodeln im Wintersportgebiet Blockhaus-Belmicke möglich sein. „Der Schlepplift auf dem Blockhaus geht voraussichtlich am Samstag und Sonntag jeweils um 10.00 Uhr in Betrieb, der Lift in Hahn um 11.00 Uhr“, teilt die Kurverwaltung Reichshof mit. Ebenso öffne der Ski- und Schlittenverleih um 10.00 Uhr. „Die Bewirtungen auf dem Blockhaus, am Wanderparkplatz Silberkuhle und in Hahn haben ebenfalls geöffnet.“

Der Rundkurs auf dem Blockhaus ist gespurt und auch die Fernloipe ist mit kleinen Einschränkungen befahrbar. Das Gebiet rund um die Silberkuhle ist stark vereist und daher leider nicht mehr befahrbar.

„Da für das Wochenende steigende Temperaturen gemeldet sind, kann der Wintersportbetrieb leider noch nicht garantiert werden“, so die Kurverwaltung. Besucher könnten sich tagesaktuell am Schneetelefon unter 02265-345 oder unter www.wintersport-im-bergischen.de über alle Änderungen informieren.