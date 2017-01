Neujahrsgrüße von Lutz Urbach

Lutz Urbach, Bürgermeister von Bergisch Gladbach ( Foto: Stadt Bergisch Gladbach )

Liebe Leserinnen und Leser,

das neue Jahr hat begonnen. Auf Bergisch Gladbach warten in 2017 neue und spannende Aufgaben. Im vergangenen Jahr 2016 hat sich vieles getan: Die Weiterentwicklung und der Fortschritt sind in Bergisch Gladbach sichtbar und spürbar. Diese Stadt geht neue Wege. Und Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, sind ein Teil dieses Weges.

Dies sieht man zum Beispiel an den 4.600 Eingaben zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes. Den Bürgerinnen und Bürgern ist diese Stadt nicht egal, sie möchten die Entwicklung aktiv mitgestalten, und das ist gut so. Dennoch werden die ein oder andere Veränderung nicht alle positiv empfinden, viele aber eben doch!

Das Großprojekt „Strunde hoch vier“ geht voran. Der neue Kreisel in der Innenstadt nimmt Form an und in Bensberg tut sich ebenfalls einiges: Zuletzt wurde hier das „Integrierte Handlungskonzept“ auf den Weg gebracht, um Bensberg fit für die Zukunft zu machen.

Lassen Sie uns diese Stadt gemeinsam voran bringen und verbessern, so dass auch in Zukunft Wohnen und Arbeiten in Bergisch Gladbach glücklich macht.

Für 2017 wünsche ich Ihnen alles Gute, Gesundheit und Glück!

Herzliche Grüße

Ihr

Lutz Urbach

