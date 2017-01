Neujahrsbaby in Wipperfürth

Stefan und Mirjam Jäger aus Marienheide mit Lio. ( Foto: Helios )

Wipperfürth Das neue Jahr war schon gute 21 Stunden alt – da kam am 1. Januar doch noch ein Neujahrsbaby in der Helios-Klinik Wipperfürth zur Welt. Punkt 21:01 Uhr wurde Lio, der ganze Stolz von Stefan und Mirjam Jäger aus Marienheide, geboren. „Wir hatten fast schon mit einem Weihnachtsbaby gerechnet“ erzählen die Eltern lachend. Nun sei aber auch der Geburtstag an diesem besonderen Feiertag schön. „Und die Hauptsache ist doch sowieso, dass alles gut gegangen und Mutter und Kind wohlauf sind“, freuen sich Lios Eltern über den Familienzuwachs.

Die Geburtshilfe dim Wipperfürther Krankenhaus kann auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken, denn 2016 wurden so viele Babys wie noch nie dort geboren. Insgesamt 684 Babys kamen dort auf die Welt, „die meisten seit Beginn der Aufzeichnungen“, freut sich auch Dr. med. Thomas Rau-Horn. Und die reichen immerhin bis 1969 zurück. Nur einmal, im Milleniumjahr 2000, hatte man mit 675 Babys einen ähnlichen Wert verzeichnen können. „Dass sich so viele werdenden Eltern für eine Geburt in unserem Hause entscheiden, ist ein schöner Lohn für das geburtshilfliche Team und ein Beweis dafür, dass unser Konzept der individuellen und sicheren Geburt passt und sich die Eltern mit ihren Neugeborenen bei uns wohlfühlen“, betont Dr. Rau-Horn weiter.