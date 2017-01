Narren bleiben mobil

Wipperfürth Die Narrenzunft Neye bleibt auch in der „heißen Phase“ des Karnevals mobil – dank der Unterstützung des Wipperfürther Autohaus Bongen. Wie es bereits seit vielen Jahren Tradition ist, übergab Autohaus-Inhaber Ullrich Bongen auch für die diesjährige Session wieder einen bunt geschmückten Transporte an das Tanzcorp Blau Weiß Neye. Ein weiteres Fahrzeug, das das neue Prinzenpaar nutzen wird, um seinen Amtspflichten nachzugehen, wird bald folgen.

Als kleinen Dank wurden kleine Geschenke und natürlich Sessionsorden verliehen. Das Tanzcorp bot mit allen drei Gruppen, den Tanzmäusen, den Tanzbärchen und der Tanzgarde, ihre Gardetänze dar und verlieh dem Rahmen der Übergabe den passenden Hintergrund. Vertreter der Narrenzunft betonten, wie wichtig die Fahrzeuge für die Karnevalsgesellschaft seien – und dass eine so großzügige Unterstützung keinesfalls selbstverständlich sei.

Die „Narrenzünftige Kostümsitzung“ der Narrenzunft findet am 11. Februar in der Voss-Arena (ehemals Mühlenberghalle) in Wipperfürth statt.