Mit Humor ins neue Jahr

Harry Kienzler, einer der Teilnehmer am 5. Rösrather Kabarettfestival.

Rösrath So sieht ein guter – und vor allem: lustiger – Start ins neue Jahr aus: Beim 5. Rösrather Kabarettfestival präsentieren von 17. bis 19. Januar acht Nachwuchskabarettistenan drei Abenden Ausschnitte aus ihren aktuellen Programmen der Sparten politisches und gesellschaftskritisches Kabarett, in dem auch literarisch-musikalische Elemente enthalten sind, und buhlen um die Gunst der Zuhörer. Das Festival wird vom Kulturverein Schloss Eulenbroich mit Unterstützung der Dr. Jürgen Rembold Stiftung durchgeführt und ist inzwischen weit über die Grenzen Rösraths hinaus bekannt und beliebt.

Wer in die Endrunde kommt und schließlich im Finale zum Sieger gekürt wird, bestimmt das Publikum, das in den vergangenen Jahren stets einen „guten Riecher“ bewiesen. So haben Özgur Cebe (Sieger 2013), Christoph Tiemann (Sieger 2015) und Johannes Schröder (Sieger 2016) nach dem Erfolg in Rösrath allesamt mit einem eigenen Programm große Bühnen wie zum Beispiel das Ateliertheater oder das Senftöpfchen in Köln erobert.

Auch 2017 können sich die Ticketbesitzer auf ein hochkarätiges, abwechslungsreiches Programm freuen: Ein polternder Postbote, der aus dem Nähkästchen plaudert, ein brüllender Salonlöwe, ein männlich-weiblicher Vamp im Paillettenkleid, die „bayerische Hilde“ mit Kommentaren zur Politik und Erklärungen zu den Ungereimtheiten auf der Welt oder das schwäbische Duo Harry und Jakob im Schlagabtausch. Dem Wettbewerb stellen sich Harry Kienzler und Jakob Nacken, Katharina Hoffmann, Jens Zumbült, Josefine Gartner, Julian Leithoff, Michael Tumbrinck, Sebastian Coors und Simon Slomma.

An den ersten beiden Abenden zeigen sie komprimiert in 20 Minuten, warum sie auf die Bühne gehören. Die Erst- und Zweitplatzierten aus den beiden Vorrunden kommen in die Endausscheidung am dritten Abend. Jeder Teilnehmer erhält ein Preisgeld, insgesamt werden 3.000 Euro vergeben, gestiftet von Dr. Jürgen Rembold, der gemeinsam mit Organisatorin Ingrid Ittel-Fernau vom Kulturverein durch den Abend führt.

Eintrittskarten sind erhältlich beim Kulturverein Schloss Eulenbroich, Telefon 02205 907320, bei allen Rösrather Buchhandlungen oder online. Das Festival findet im Bergischen Saal von Schloss Eulenbroich statt, es beginnt an allen drei Abenden um 19.30 Uhr.