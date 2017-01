Die weibliche Seite der Zanders Dynastie bildet den charmanten Rahmen für den Firmen-Inhaber: Dr. Johann Wilhelm Zanders, rechts von ihm seine Gattin Renate, auf dem Sofa seine vier Schwestern Ingeborg, Eleonore, Hildegard und Margarete (v.l.). ( Foto: Stiftung Zanders – Papiergeschichtliche Sammlung )

Bergisch Gladbach Am 18. April 1977 gegründet, wird die Stiftung Zanders – Papiergeschichtliche Sammlung – im nächsten Jahr 40 Jahre alt. Aus diesem Anlass wird unter dem Titel „Lobpreis der Weiblichkeit. Frauen von und bei Zanders“ aus den Beständen des Familien- und Firmenarchivs eine Ausstellung mit Lebensbildern aus drei Jahrhunderten zu sehen sein. Neben den persönlichen Unterlagen und Dokumenten der Zanders-Frauen wurden auch Unterlagen über die Arbeitsbedingungen der weiblichen Firmenangehörigen recherchiert. Angelehnt an die Ausstellung „8 Frauen in 2008“ vor acht Jahren, in der die Archivarin Magdalene Christ in der von ihr initiierten Ausstellungsreihe bereits das Leben von verschiedenen spannenden Frauen beleuchtet hat, fokussiert sich diese Ausstellung nur auf Frauen von und bei Zanders.

Zu sehen ist die Ausstellung vom 19. März bis zu 18. April im Kulturhaus Zanders, Öffnungszeiten: Dienstag, Donnerstag und Sonntag 15 bis 18 Uhr, außerdem nach Vereinbahrung. Der Eintritt ist frei.