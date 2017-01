Lecker, interessant, unterhaltsam

Das beste am Kochkurs ist das Probieren. Immer wenn ein paar Gerichte fertig sind, trifft man sich im Esszimmer. ( Fotos: Sven Schlickowey )

Wipperfürth Die erste Überraschung gibt es gleich zu Beginn: Der Männeranteil in diesem Kochkurs liegt über 50 Prozent. Nennen Sie mich sexistisch oder altmodisch – aber damit hätte ich wirklich nicht gerechnet in einem Kochkurs.

Ja, richtig, Kochkurs. An dem nehme ich heute zum ersten Mal in meinem Leben Teil. Ich habe schon viele Dinge zum ersten Mal gemacht und eine Reportage darüber geschrieben. Yoga zum Beispiel, Golf und auch Kunstflug (wenn auch nur als Passagier). Ich habe in einem Baumhaus genächtigt und einen Knast besucht. Aber all das waren Sachen, von denen ich überhaupt keine Ahnung hatte. Kochen hingegen kann ich ganz gut. Warum also sollte ich einen Kochkurs besuchen?

Und doch habe ich mich breitschlagen lassen und stehe nun an einem Samstagvormittag im Haus der Familie in Wipperfürth. Mit mir sind sieben andere Teilnehmer gekommen (davon überraschenderweise vier männlichen Geschlechts) und wir alle zusammen lauschen nun den Worten von Claudia Geus. Die Hauswirtschafterin leitet den Kurs und bringt uns am Anfang erstmal das Programm für den restlichen Tag näher.

Auf der Agenda steht das Thema Pasta. Und ehe ich mich versehe stecken meine Hände in einem Nudelteig. Irgendwie hatte ich eigentlich mit einer Art Frontalunterricht gerechnet. Vorne steht die Lehrerin und kocht vor – und wir kochen nach.

Doch wie bei der Frauenquote habe ich mich auch hier tüchtig getäuscht. Statt langweiligem Unterricht übernehmen wir, entweder allein oder zu zweit, Gerichte, deren Rezepte Claudia Geus mitgebracht hat, und fangen an zu kochen. Claudia geht derweil durch die Reihen und gibt Tipps.

Natürlich wird nicht nur gekocht, sondern auch gequatscht. Direkt neben mit steht Tobias, der es zum einen ganz offensichtlich seiner Freundin zu verdanken hat, dass er hier ist. Und der zum anderen ebenso offensichtlich sonst nicht allzu oft am Herd steht. “Stell dich dumm an”, rate ich ihm. “Wenn deine Frau merkt, dass du kochen kannst, bist du geliefert.” Aber Tobias hat offensichtlich Ehrgeiz. Und mit ein bisschen Hilfe seiner Freundin und von Claudia Geus bekommt er am Ende selbstgemachte Ravioli hin, die wirklich sehr lecker sind.

Immer wenn ein, zwei Gerichte fertig sind, machen wir eine kleine Pause und gehen nach nebenan ins Esszimmer, um zu probieren. So lernt man an einem Tag ein halbes Dutzend Gerichte kennen. Und natürlich wird auch beim Essen geplaudert.

Zur männlichen Überzahl bei diesem Kurs gehören auch Marc und Stephan, die seit vielen Jahren immer mal wieder einen Kochkurs besuchen. Die beiden sind Nachbarn, erzählt mir Marc. Und irgendwann kamen sie auf die Idee, zusammen zu kochen. Daraus sind die Kochkurs-Besuche entstanden – die auch schon mal mit ein, zwei Bier kombiniert werden. Dass die beiden häufiger zusammen kochen, sieht man schnell. Die Pestos, die sie zusammen machen, sind wirklich gut. Ich selber fabriziere Bandnudeln, die mir ein wenig zu dick geraten, mit einer Sauce aus Kohlrabi, Lachs und Orangen. Klingt seltsam, ist aber sensationell lecker. Das gibt es nächste Woche auch zuhause!

Am Ende des Kurses habe ich ein paar neue leckere Rezepte kennen gelernt und paar nette Menschen, ich habe mich bestens amüsiert und lecker gegessen. Man kann seinen Samstag wirklich schlechter verbringen. Vorsichtshalber nehme ich mir mal ein Programm vom Haus der Familie mit…