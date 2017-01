Kürten-Mitte hat wieder einen Supermarkt

Schon am ersten Tag gut besucht: Der neue Rewe-Markt in Kürten-Mitte. ( Foto: Sven Schlickowey )

Kürten Seit heute gibt es in Kürten-Mitte wieder einen Supermarkt. Um 7 Uhr eröffnete der Rewe-Markt an der Wipperfürther Straße. Bis vor einigen Monaten war an gleicher Stelle noch ein Edeka zu finden, bis dessen Inhaber beschloss, das Geschäfts aufzugeben. In Oktober wurde dann bekannt, dass Rewe den Standort übernehmen wird. Ursprünglich hieß es sogar, das Geschäft werde pünktlich zu Weihnachten eröffnet.

Dass es nun doch Januar geworden ist, scheinen die Kürtener ihrer neuen Einkaufsmöglichkeit nicht krumm zu nehmen. Der Markt war am ersten Tag schon extrem gut besucht – der Parkplatz meist sehr voll. Innen wurde der Markt umfangreich umgebaut, was, wie man hörte, bei den Besuchern sehr gut ankommt.

Schwerpunkt des neuen Marktes soll die Frische sein. Sowohl der Frischebereich mit Obst und Gemüse am Eingang als auch die Fleischtheke sind für einen Markt dieser Fläche außergewöhnlich groß. Es gib regionale Produkte, zum Beispiel von Bergisch Pur und Milch und Käse vom Burscheider Thomas Hof, Frischfisch im SB-Bereich, Craft Beer, Vegane-, Bio- und Fair-Trade-Produkte und ein spezielles Sortiment für Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten.

Geöffnet hat der Rewe in Kürten-Mitte montags bis samstags jeweils 7 bis 22 Uhr – also 90 Stunden pro Woche.