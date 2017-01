Komparsen für Bestsellerverfilmung gesucht

Jan Josef Liefers ist einer der Stars, die zum Dreh nach Bergisch Gladbach kommen. Dazu werden Statisten gesucht.

Bergisch Gladbach Frank Goosens Erfolgsroman „So viel Zeit“ wird mit einem Staraufgebot an Schauspielern verfilmt – und die Bergisch Gladbacher haben die Chance, dabei mitzumachen. Für einig Drehtage, die im März in der Kreisstadt stattfinden sollen, sucht eine Kölner Agentur noch Komparsen. Dazu wird am Donnerstag, 2. Februar, von 18 bis 20 Uhr ein Casting in der Mensa des Nicolaus-Cusanus-Gymnasiums, Reuterstraße 51, stattfinden.

Gesucht werden vor allem Darsteller für eine 70er-Jahre-Party, so dass Interessenten gerne schon im entsprechenden Kostüm zum Casting erscheinen dürfen. Aber auch ohne Verkleidung hat man die Chance, später an anderen Szenen mitzuwirken. In der Mensa des Gymnasiums werden aktuelle Photos erstellt und ein Datenbogen ausgefüllt. Die Photos werden an die Regie weitergeleitet, die in den kommenden zwei bis drei Wochen entscheidet, wer dabei ist.

„So viel Zeit“ erzählt die Geschichte von fünf Freunden aus dem Ruhrgebiet die einst kurz vor dem Durchbruch als Rockband standen – sich dann aber zerstritten. Als einer der fünf erfährt, dass er unheilbar krank ist, setzt er alles daran, sich zu versöhnen und die Band noch einmal auf die Bühne zubringen. An der Verfilmung wirken Achim Rohde (unter anderm bekannt aus den Sams-Verfilmungen), Jan Josef Liefers vom Tatort aus Münster, Richy Müller vom Tatort aus Stuttgart und Jürgen Vogel (Kleine Haie, Das Leben ist eine Baustelle, Barfuss, Keinohrhasen) mit.