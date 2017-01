Highspeed in Hückeswagen

Zehn Kilometer solcher Glasfaserkabel wurden in Hückeswagen verlegt. Bald haben 90 Prozent der Hückeswagener "schnelles Internet". ( Fotos: Sven Schlickowey )

Hückeswagen Große Teile der Hückeswagener Bevölkerung und Gewerbebetriebe werden in den nächsten Tagen mit „schnellem Internet“ versorgt. Das haben Bürgermeister Dietmar Persian und die Deutsche Telekom bekannt gegeben. Bis spätestens Sommer sollen für rund 90 Prozent der Anschlüsse im Stadtgebiet eine Datenübertragungsrate von bis zu 100 Mbit/s zur Verfügung stehen. Ein ähnlicher Ausbau ist in diesem Jahr auch noch für Wermelskirchen, Wiehl und Waldbröl geplant.

In einem ersten Schritt werden in der Nacht von Sonntag auf Montag, 29. auf 30. Januar, rund 4.000 Anschlüsse in Hückeswagen umgestellt. In den nächsten zwei bis drei Wochen kommen dann nochmal gut 3.000 dazu. Dabei nutzt die Telekom eine Zwischen- oder Übergangslösung, bei der die Haupt-Leitungen bis zu den grauen Verteilerkästen in den Straßen, den so genannten Multifunktionsgehäusen, durch Glasfaserkabel ersetzt werden. Die so genannte „letzte Meile“, also die Strecke vom Verteilerkasten zum Hausanschluss, bleibt aber eine Kupferleitung.

Ein kompletter Umbau auf Glasfaser bis in die Häuser sei derzeit noch zu aufwendig, sagt Stefan Mysliwitz, Regiomanager der Deutschen Telekom. „Das ist auch eine Kostenfrage.“ Vor allem aber würde man von jedem Hausbesitzer eine Genehmigung brauchen. Durch die Übergangslösung war der Ausbau in Hückeswagen für rund 1 Millionen Euro möglich. Dabei wurden rund zehn Kilometer Glasfaserkabel verlegt, der größte Teil davon ohne Tiefbauarbeiten.

Kleiner Haken: Ausgerechnet auf den letzten Metern zum Haus sinkt der Datendurchsatz durch die Kuperkabel, abhängig von der Länge der Leitung. Wer also mehr als einen Kilometer von „seinem“ Mulifunktionsgehäuse entfernt wohnt, wird nicht von der vollen Leistung profitieren. Allerdings sind die grauen Verteilerkästen laut Telekom so platziert, dass etwa 95 Prozent der Anschlüsse nah genug dran liegen, um 100 Mbit/s zu erreichen.

Nicht von diesem ersten Ausbau betroffen ist der so genannte Nahbereich im Umkreis von etwa 550 Metern um den zentralen Telekom-Verteilungsknoten für Hückeswagen in der Lindenbergstraße, also Teile von Wiehagen mit der Sperberstraße, das Neubaugebiet rund um den Schießstand mit der Ewald-Gnau-Straße und die Lindenbergstraße. Dort standen bisher schon Leitungen mit bis zu 50 Mbit/s zur Verfügung. Um diese „Nahbereiche“ nicht weiter zu bevorzugen, war ein Ausbau dieser Gebiete bis vor kurzem schlicht verboten. Nachdem dieses Verbot vor ein paar Monaten aufgehoben wurde, möchte die Telekom hier nun auch tätig werden. Bis spätestens Sommer, vielleicht auch schon im März, soll dann auch der Nahbereich bis zu 100 Mbit/s bekommen. Damit wären dann etwa 90 Prozent der Haushalte in der Schloss-Stadt versorgt.

Was bleibt, sind rund zehn Prozent der Haushalte und Firmen in den Randgebieten, zum Beispiel in Purd, Straßweg und die Gebiete rund um die Bevertalsperre. Hier lohnt sich ein Ausbau für die Telekom wirtschaftlich nicht, weil es zu wenig potenzielle Kunden gibt. Doch auch für diese Betroffenen könnte es eine Lösung geben. Die Stadt Hückeswagen habe bereits 50.000 Euro aus einem Fördertopf des Bundes erhalten, um die Breitband-Versorgung dieser Gebiete zu planen, sagt Bürgermeister Persian. Diese Planung, zum Teil zusammen mit der Nachbarstadt Wipperfürth, liege nun vor. Wenn die Politik zustimmt, könne zeitnah ein Förderantrag gestellt werden. Klappt das, zahlen der Bund und das Land je die Hälfte der Kosten. Für Wipperfürth und Hückeswagen zusammen ein „zweistelliger Millionenbetrag“, schätzt Dietmar Persian. „Das ist ein immenser Aufwand, wenn das nicht komplett gefördert wird, können wir das nicht finanzieren.“ Im Idealfall könnten die Arbeiten noch in diesem Jahr ausgeschrieben werden und dann bald beginnen.

Als ein „ganz wichtiges Thema“ beschreibt Persian den Breitbandausbau. „Auch bei uns auf dem Land.“ Nicht nur Privat-Haushalte, sondern vor allem immer mehr Firmen würden ihre Standortentscheidungen daran ausrichten. „Deshalb freuen wir uns, dass die Telekom ihr Versprechen eingehalten hat.“ Bereits im März des vergangenen Jahres hatte das Unternehmen den Ausbau zugesagt.

Für den Telefon- und Internetkunden ändert sich mit der Umstellung erstmal nichts. Wer von der zusätzlichen Leistung profitieren will, muss aktiv werden und ein entsprechendes Produkt bestellen. Das wird auch über die Konkurrenten der Telekom, die deren Netz mitbenutzen, funktionieren, zum Beispiel Vodafone, 1&1 oder die Telefonica-Gruppe. Die Telekom selber bietet ihren Kunden die Möglichkeit, online, telefonisch oder in den T-Punkten in Remscheid und Wermelskirchen umzustellen. Außerdem steht vom 1. bis zu 11. Februar ein so genannter Vertriebsbus des Unternehmens auf dem Bahnhofsplatz. Zusätzlich sollen Vetriebspartner der Telekom von Haustür zu Haustür gehen, um die neuen Produkte anzubieten.

Ähnliche Pläne gibt es auch für andere Kommunen in Rhein- und Oberberg. Während in Morsbach der Telekom-Mitbewerber NetCologne den Ausbau übernommen hat, will die Telekom 2017 noch in Wermelskirchen, Wiehl und Waldbröl auf „schnelles Internet“ umstellen. Die entsprechenden Termine werden noch bekannt gegeben. Wer testen will, welche (Telekom-)Produkte mit welcher Geschwindigkeit für den jeweiligen Anschluss zur Verfügung stehen, kann dies übrigens auch online machen.