Handball-Public-Viewing im Brauhaus

Das deutsche Team, in dem mit Julius Kühn und Simon Ernst zwei Gummersbacher spielen, hat im bisherigen Turnier sehr überzeugend agiert. Nach Siegen über Ungarn, Chile, Saudi Arabien und Weißrussland schlug das Team im letzte Gruppenspiel Mit-Favorit Kroatien klar mit 28:21 und sicherte sich so den Gruppensieg. Gegen Katar, zweiter der letzten WM, geht man als klarer Favorit ins Rennen. Gelingt ein Sieg, wartet im Viertelfinale der Sieger der Partie Slowenien gegen Russland. Im Halbfinale könnte es dann gegen Gastgeber Frankreich gehen. Das Endspiel ist für den 29. Januar angesetzt.

Gummersbach Die deutschen Handballer haben die Vorrunde bei der WM ohne Punktverlust überstanden und stehen nun im Achtelfinale. Am Sonntag, 22. Januar, trifft das Team von Bundestrainer Dagur Sigurdsson um 18 Uhr in Paris auf Asienmeister Katar. Obwohl das Spiel nicht im Fernsehen gezeigt wird, gibt es in Gummersbach ein Public Viewing. Die Gaststätte Brauhaus zeigt alle Spiele der WM mit deutscher Beteiligung.

