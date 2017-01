Handball-Landesfinale in Gummersbach

Foto: OBK

Gummersbach Bereits zum vierten Mal in Folge finden im März die Finalspiele um die nordrhein-westfälischen Schulmeisterschaften im Handball in Gummersbach statt. In den vergangenen Jahren waren immer Mannschaften oberbergischer Schulen in den Finalrunden vertreten.

„ Wir freuen uns sehr, dass es uns auch in diesem Jahr wieder gelungen ist, die Finalspiele in die Hochburg des Handballs nach Gummersbach zu holen. Den oberbergischen Schulmannschaften drücken wir für die noch ausstehenden Qualifikationsspiele ganz fest die Daumen und hoffen sehr auf eine oberbergische Beteiligung im Landesfinale“ , sagt Ralf Schmallenbach, zuständiger Dezernent beim Oberbergischen Kreis.

Am 07. März starten die Mädchen in den Wettkampfklassen II und III (entsprechend den Spielklassen der B- bzw. C-Jugend), am Tag drauf finden die Endspiele der Jungen in den gleichen Altersklassen statt. Die jeweiligen Sieger qualifizieren sich für das Bundesfinale im Mai 2017 in Berlin. Unterstützt wird die Veranstaltung von professionellen Schiedsrichtern und Wettkampfrichtern aus der Region.

Zu den Spielen ist jeder Handballbegeisterte herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei, für das leibliche Wohl sorgt die Sportklasse der Gesamtschule Marienheide. Aktuelle Informationen zu den teilnehmenden Mannschaften, den Spielplänen und den Ergebnissen an den beiden Spieltagen gibt es online unter www.obk.de/handball.