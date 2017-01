Gesucht: Die besten Nachwuchsredakteure

Die ganze Vielfalt der Schülerzeitungen. ( Foto: RSVG )

Bergisches Land Auch in diesem Jahr begibt sich die Kreissparkasse Köln wieder auf die Suche nach der besten Schülerzeitung in ihrem Geschäftsgebiet. Bereits zum 36. Mal findet der Schülerzeitungswettbewerb des Rheinischen Sparkassen- und Giroverband (RSGV) statt. Unterstützt werden die Banker dabei von zehn regionalen Tageszeitungen. Die Kreissparkasse Köln unterstützt den Wettbewerb mit Geldprämien von insgesamt 2.250 Euro für die bestplatzierten Schülerzeitungen aus ihrem Gebiet (Rhein-Erft-Kreis, Rhein-Sieg-Kreis, Rheinisch-Bergischer Kreis und Oberbergischer Kreis). Darüber hinaus stellt der Rheinische Sparkassen- und Giroverband Preise im Gesamtwert von über 15.000 Euro für die besten Teams im Rheinland zur Verfügung.

An dem Wettbewerb können alle regelmäßig erscheinenden Schülerzeitungen im Rheinland teilnehmen und sich in den Kategorien „Klassen 1-4“, „Klassen 5-13“, „Förderschulen“ oder „Online-Zeitungen“ bewerben. Eingereicht werden können die Bewerbungen in allen Filialen der Kreissparkasse Köln bis zum 3. Februar 2017. Weitere Teilnahmebedingungen, Anmeldeformulare sowie Bewertungskriterien für den Wettbewerb sind im Internet abrufbar.