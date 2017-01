Gemeinde wird 10 Jahre jung

Wipperfürth In einer Zeit, in der die meisten Kirchengemeinden vermehrt über Mitgliederschwund klagen, haben Neugründungen von Gemeinden eher Seltenheitswert. Und doch gab es ein solche Gründung vor genau zehn Jahren in Wipperfürth. Die Freie Evangelische Gemeinde in Wipperfürth wird diese Tage zehn Jahre alt. Oder im Vergleich zu anderen Gemeine besser: zehn Jahre jung.

Los ging es damals in der Lüdenscheider Straße, in Räumen oberhalb der Post. Dort gründete ein Team aus Mitgliedern benachbarter Gemeinden, vor allem aus Kierspe, Halver und Hückeswagen, die neue Kirchengemeinde. Die ist inzwischen auf 24 Mitglieder angewachsen, darunter viele Familien mit Kindern, und erfreut sich bei ihren Gottendiensten auch meist zahlreicher Besucher. Die Gottesdienste finden jeden Sonntag um 10.30 Uhr statt, inzwischen im neuen Gottesdienstraum, Am Stauweiher 5. Zur „Geburtstagsfeier“ am 5. Februar gibt es nach dem Festgottesdienst ein gemeinsames Mittagessen. Besucher sind herzlich eingeladen.

Neben regelmäßigen „Krea(k)tiv-Nachmittagen“ veranstaltet die Gemeinde zweimal im Jahr einen Kinderkleider- und Spielzeugbasar. Zehn Prozent der Erlöse werden für Kinder- und Jugendprojekte der Stadt gespendet. Nicht verkaufte und zusätzlich gespendete Kleidung und Babyartikel gehen per Hilfstransport des Bundes der freien Evangelischen Gemeinden an Kinder in Rumänien und Bulgarien an.

Weitere Infos gibt es online.