Fotos, die Geld sparen können

Das viele Blau und Grün zeigt, dass hier gut gedämmt wurde.

Hückeswagen Zehn, vielleicht 15 Minuten, dann ist Jörg Pohlhaus´ Arbeit meist schon erledigt. Sechs Fotos macht er, dann ist er in der Regel schon fertig. Das geht schnell und ist unspektakulär – kann aber helfen, jede Menge Energie zu sparen. Und damit Geld. Jörg Pohlhaus macht nämlich nicht irgendwelche Fotos, er fertigt Thermografien an. Die Kamera, die er dafür benutzt, ist eine rund 20.000 Euro teure Wärmebildkamera. Mit der kann man sehen, wo am Haus Heizenergie verloren geht. So können die Bilder zur Grundlage für die energetische Sanierung werden.

„Es bringt ja nichts, einfach wild drauf los dämmen“, sagt der Bauingenieur. Stattdessen gelte es, das ganze Haus zu betrachten – und dann zu entscheiden, was zu tun ist. Genau dabei wollen die Energieversorger BEW und Stadtwerke Radevormwald ihren Kunden helfen und bietet die Thermografie deswegen zum Sonderpreis an.

Ein, zwei Wochen, nachdem Jörg Pohlhaus Bilder gemacht hat, liegen die Ergebnisse vor und können mit einem Fachmann besprochen werden. „Nícht jeder, der sich für eine Thermografie entscheidet, plant gleich eine Sanierung”, sagt Pohlhaus. Manche Kunden seien einfach nur neugierig. So wie Claudia Wahlen. 2001 zog sie mit ihrem Mann Hilmar nach Hückeswagen und kaufte ein Haus. Seither haben sie viel an dem Gebäude, das Ende der 1960er Jahre gebaut wurde, getan, auch gedämmt. Nun möchten sie wissen, was das gebracht hat. Auf den ersten Blick viel: „Ja, das sieht man, dass hier gedämmt wurde“, sagt Jörg Pohlhaus beim Blick auf das Display seiner Wärmebildkamera. Um zu zeigen, wie gut die funktioniert, richtet er sie auf das Haus gegenüber. „Ihr Nachbar hat das Fenster auf Kipp“, sagt er. Tatsächlich: Ein roter Streifen zeigt, dass hier Wärme verloren geht.

Eine Thermografie sei bis maximal zehn Grad Außentemperatur möglich, sagt Pohlhaus. Und nur früh morgens oder spät abends, manchmal auch nur nachts. Noch bis Ende Februar können sich Hausbesitzer für eine Thermografie anmelden. Für Kunden gibt es die bereits ab 99 Euro.

