Eislaufen bis Karneval

Die Eisfläche des Krewelshofes ist geschützt in einer Scheune untergebracht. ( Foto: Krewelshof )

Lohmar Die meisten Eisflächen außerhalb der Eishallen wurden bereits Ende des vergangenen Jahres abgebaut, die wenigen, die noch da sind, folgen in der Regel Ende Januar. Der Krewelshof in Lohmar hingegen verspricht Eisvergnügen bis Aschermittwoch. Die 200 Quadratmeter große und vom Wetter unabhängig in einer Scheune untergebrachte Eisfläche werde erst nach Karneval abgebaut, sagt Theo Bieger, Inhaber des Krewelshofs.

Die Eisbahn hat mittwochs bis freitags von 15 bis 18 Uhr geöffnet, am Wochenende bereits ab 11 Uhr. Da die Fläche aber auch von Gruppen gemietet werden kann, ist es sinnvoll, unter 02205 – 897706 freie Zeiten zu erfragen. „Für die nächste Saison ab November dieses Jahres wird eine Onlinebuchung der Eisfläche möglich sein“, verspricht Bieger.

An den Karnevalstagen dürfen die Eisläufer natürlich auch gerne verkleidet kommen, heißt es beim Krewelshof. Außerdem bietet der Krewelshof ein Kater-Frühstück mit Rollmops und Co. sowie mittags hausgemachten Reibekuchen, Erbsensuppe, Mutzenmandeln und Apfelberliner an.

