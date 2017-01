Einmal Madrid und zurück – mit dem Rad

Auch Stadtbaurat Harald Flügge nutzt ein städtisches Pedelec für seine Dienstfahrten. ( Foto: Stadt Bergisch Gladbach )

Bergisch Gladbach Statt mit dem Privat-Auto auf Dienstfahrt zu gehen (und dafür Fahrtkosten abzurechnen), bietet die Stadtverwaltung Bergisch Gladbach ihren Mitarbeitern seit rund einem halben Jahr auch die Möglichkeit, eines von sieben „Dienst-Pedelecs“, also Fahrräder mit elektrischem Zusatzantrieb, zu nutzen. Und das wird, teilt die Stadt nun mit, sehr gut angenommen. Mehr als 3.300 Kilometer haben die sieben Räder von Juli bis Dezember 2016 aufs Tacho bekommen – das entspricht ungefähr die Strecke von Bergisch Gladbach nach Madrid und zurück.

Verglichen mit einem normalen Auto mit Benzin-Motor, das etwa acht Liter Sprit auf 100 Kilometer verbraucht, habe man so die CO²-Emission um etwa 620.000 Gramm gesenkt, rechnet die Stadt vor. Und nebenbei rund 1.000 Euro Fahrtkostenerstattung gespart. Vor allem aber habe man den städtischen Verkehr entlastet und die Verwaltungsmitarbeiter hätten etwas für ihre Gesundheit und ihre Figur getan. Denn zusammen haben sie etwa 52.000 Kalorien „verradelt“ – oder umgerechnet rund 7,5 Kilo Körperfett abgebaut.

„Die Fahrräder mit elektronischer Unterstützung sind im Zusammenhang mit dem ebenfalls im Jahre 2016 verabschiedeten Mobilitätskonzept der Stadt angeschafft worden“, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung. Sie sollen eine attraktive Alternative zum dienstlich genutzten Privat-Wagen sein, aber auch als Anreiz für weitere Arbeitgeber im Stadtgebiet dienen, dem guten Beispiel zu folgen. „Wenn möglichst viele Nachahmer ihre Mitarbeiter per Pedelec auf Dienstfahrt schickten, würde der Fahrradverkehr bereits spürbar gestärkt und die oft verstopften städtischen Straßen entsprechend entlastet.“

Die städtischen „Dienst-Pedelecs“ stehen an vier Verwaltungsstandorten bereit: je zwei in den Rathäusern Stadtmitte und Bensberg, zwei am Gustav-Lübbe-Haus und eins bei der Feuerwache Nord an der Paffrather Straße. Sie können über das städtische Intranet vorgebucht werden. Die dienstlichen Unterlagen verschwinden während der Fahrt in geräumigen Gepäcktaschen.

Am sportlichsten und umweltfreundlichsten sind übrigens offensichtlich die Mitarbeiter im Rathaus Bensberg. Die beiden dort stationierten Pedelecs legten zusammen mehr als 1.600 Kilometer zurück – also fast die Hälfte der Gesamtstrecke.