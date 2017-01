Eine Spende für den guten Ton

Für die VR Bank gab Kirchenmusikerin Choi eine musikalische Kostprobe auf dem Flügel (v.l.): Michael Reuther (Geschäftsstellenleiter der VR Bank in Paffrath), Hae-Kyung Choi, Ricarda Appel (Vorsitzende Freundeskreis für Kirchenmusik e.V.), Pfarrer Achim Dehmel und Dr. Stefan Kames (Freundeskreis für Kirchenmusik e.V.) ( Foto: VR Bank Bergisch Gladbach )

Bergisch Gladbach Mit einer Spende von 750 Euro hat die VR Bank eG Bergisch Gladbach die Anschaffung eines Konzertflügels unterstützt. Das Instrument, das seit einiger Zeit in der evangelischen Kirche zum Heilsbrunnen in Bergisch Gladbach-Hebborn steht, wurde von Pfarrer Achim Dehmel und Dr. Stefan Kames vom Freundeskreis für Kirchenmusik e.V. angeschafft, da das herkömmliche Klavier bei der Chorarbeit und bei Konzerten schnell an seine Leistungsgrenzen stieß.

Freude und auch etwas Stolz waren Pfarrer Dehmel, Organist Stefan Kames und Kirchenmusikerin Hae-Kyung Choi ins Gesicht geschrieben, als sie den hochwertigen Konzertflügel im Gemeindezentrum im Rahmen eines Sponsorentermins präsentierten. Zu Recht, denn ein solches Instrument sieht man nicht jeden Tag. In edlem Schwarz und auf Hochglanz poliert beeindruckt es allein durch seine Optik. Doch noch wichtiger ist, wie der Flügel einen Raum klanglich erfüllt.

Aufgrund seiner klanglichen Flexibilität kommt der Flügel bei vielen Gottesdiensten, insbesondere bei den Jugendgottesdiensten, aber auch bei Konzerten, häufig zum Einsatz. „Der Flügel ist ein Riesengewinn für unsere Gemeinde“, betont Pfarrer Dehmel. „Und durch die Spende der VR Bank kommen wir dem Ziel der vollständigen Kreditrückzahlung ein ganzes Stück näher.“ Und das ist gut so: „Denn“, so der Pfarrer, „die nächsten Projekte des Freundeskreises warten bereits auf ihre Umsetzung.“