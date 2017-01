Eine Feier der Freundschaft

Zusammen mit Bürgermeister Lutz Urbach stellten Roman Salyutov (4. v.li.) und Klaus Wohlt (3. v.re.) das Programm der "Deutsch-Französischen Kulturtage" vor. ( Foto: Sven Schlickowey )

Bergisch Gladbach Es ist am Ende vielleicht nur eine Laune der Geschichte, wenn auch eine besonders schöne, dass ausgerechnet die Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland zu den Grundpfeilern der Europäischen Einheit gehört. Ausgerechnet zwei Länder, die sich über Jahrhunderte bekriegt und gehasst haben, haben ausgerechnet nach dem schlimmsten aller Kriege zueinander gefunden – und bilden heute, nicht nur geografisch, das Zentrum unseres Kontinent. Diese Freundschaft zwischen den Ländern und ihren Völkern soll bei den „Deutsch-Französischen Kulturtagen“ im März und April in Bergisch Gladbach gefeiert werden.

Bereits vor fast zwei Jahren, während der Feierlichkeiten zum 25. Jahrestag der Deutschen Einheit, hatte Dr. Roman Salyutov, der Leiter des Bergisch Gladbacher Sinfonieorchesters, die Idee zu einer solchen Veranstaltung. „Wir müssen die Kunst als universelle Sprache nutzen, um den Zusammenhalt zwischen den Ländern zu stärken“, sagt Salyutov. Und so erdachte er eine Veranstaltungsreihe, bei der in jedem Jahr ein anderes Land zu Gast in Bergisch Gladbach ist. Und die nun vom Verein „Musik- und KulturFestival e.V.“ zu ersten Mal veranstaltet wird.

Dass die Nachbarn aus Frankreich den Anfang machen sollten, war schnell klar. Und dass der Arbeitskreis Deutsch-Französische Freundschaft in diesem Fall mit von der Partie sein würde, stand ebenfalls schnell fest. Schließlich pflegt Bergisch Gladbach bereits seit über 60 Jahre freundschaftliche Beziehungen nach Frankreich. Die Städtepartnerschaft mit Bourgoin-Jallieu wurde schon 1956 besiegelt. Für Klaus Wohlt vom Arbeitskreis sind die Kulturtage auch eine Gelegenheit, die Beziehungen zwischen den Ländern weiter zu vertiefen. Und – und angesichts der Erfolge der AfD in Deutschland und des Front National in Frankreich – eine Chance, „von unten dagegen zu halten“.

Und so soll vom 19. März bis zum 23. April Frankreich in vielen seiner Facetten den Menschen in Gladbach näher gebracht werden, von Konzerten über Filme bis zum Essen. Dabei kümmert sich Roman Salyutov vor allem den musikalischen Bereich und hat „Künstler von Weltrang“, wie er sagt, nach Bergisch Gladbach gelotst. Und Klaus Wohlt ist für Diskussionen, den kulinarischen Genuss und Alltagskultur verantwortlich. Herausgekommen ist ein buntes Programm, das in wenigen Tagen auch online auf einer eigenen Webeite verfügbar ist. Im nächsten Jahr, so haben die Initiatoren überlegt, könnte sich das Kulturfestival dann um die Beziehungen zwischen Israel und Deutschland drehen.

Los geht es mit dem Eröffnungskonzert am Sonntag, 19. März, um 18 Uhr im Bürgerhaus Bergischer Löwe. Dort spielt das Sinfonieorchester Bergisch Gladbach unter der Leitung von Roman Salyutov Werke von Bizet, Saint Saens und Franck, unterstützt am Klavier von Richard Frank. Karten für dieses Konzert gibt es bereits im Vorverkauf. Auch den Abschluss der Kulturtage bildet ein Konzert. Am Sonntag, 23. April, spielen Gary Levinson (Violine), Professor an der Michigan State Universtiy, und Roman Salyutov (Klavier) zusammen Werke von Mozart, Beethoven und Franck. Los geht es um 17 Uhr in Ratssaal Bensberg.

Dazwischen gitb es unter anderem einen Filmabend mit dem Erfolgsfilm „Ziemlich beste Freunde“ im französischen Original mit französischem Untertitel (20. März, 19.30 Uhr, Volkshochschule), Chansons mit dem Trio „Eierliquör & Absinth“ (30. März, 19.30 Uhr, VHS), Ein französisches Drei-Gänge-Menü (31. März, 19.30 Uhr, Maison Pompette, Reuter Straße 121), ein Kochkurs „Wir kochen wir in Frankreich“ (6. April, 17.30 Uhr, VHS) und eine Podiumsdiskussion „Europa – wohin“ unter anderem mit Wolfgang Bosbach (18. April, 19.30 Uhr, Rathaus Bensberg).