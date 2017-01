Ehrenamtsmesse: Teilnehmer gesucht

Burscheid Noch bis zum 15. Februar können sich Teilnehmer für die erste Ehrenamtsmesse in Burscheid anmelden. Die Ehrenamtsmesse soll am 23. September von 11 bis 17 Uhr im Jugendzentrum Megafon stattfinden und den ausstellenden Vereinen und Initiativen die Möglichkeit bieten, sich und ihre Arbeit vorzustellen und mit anderen Ehrenamtlern in Kontakt zu kommen.

Die Idee geht auf die „ZukunftsInitiative Burscheid“ zurück, die bereits im vergangenen Jahr den Bedarf an und das Interesse für eine solche Veranstaltung abgefragt hatte. „Ziel ist es, das ehrenamtliche Engagement zu fördern, Bürgerinnen und Bürger auf das Ehrenamt neugierig zu machen und vor allem auch neue Menschen für ehrenamtliche Tätigkeiten zu gewinnen“, freut sich Koordinatorin Maryna Humailo über das positive Echo.

Die Teilnahme an der Ehrenamtsmesse ist kostenlos. Die Teilnehmerzahl ist limitiert, daher rät Maryna Humailo: „Melden Sie sich am besten schnell an!“ Möglich ist das bis zum 15. Februar per Mail.