Ehemalige Schüler kommen zusammen

Los gehen soll das Treffen um 17 Uhr in der Alten Drahtzieherei. Anmeldungen und Infos per Mail mit Mitorganisator Werner Boxberg.

Initiiert wurden die Treffen von Brigitte Arwers, geb. Keller, die inzwischen in Freiburg wohnt auch schon die ersten beiden Treffen organisierte. Beim letzten Treffen im Oktober 2009 in der Alten Drahtzieherei waren etwa 250 Ehemalige mit dabei.

Wipperfürth Am Samstag, 8. April, soll das nächste, inzwische dritte, „Jahrgangstreffen“ in Wipperfürth stattfinden. Dazu eingeladen sind alle ehemaligen Schüler, die zwischen 1945 und 1954 geboren wurden und eine Wipperfürther Schule besucht haben. Neu in diesem Jahr ist, dass auch die Schülerinnen und Schüler der umliegenden Kirchdörfer, wie Egen,Wipperfeld, Hämmern, Kreuzberg, Agathaberg, Thier, Niederwipper, aufgerufen sind, daran teilzunehmen.

