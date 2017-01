Dunja Hayali folgt Einladung ans DBG

Dunja Hayali in der Aula des DBG. Die TV-Moderatorin sprach auch über die Glaubwürdigkeit der Medien in Deutschland. ( Foto: Sven Schlickowey )

Wiehl Sie ist eines der bekanntesten Gesichter des Widerstands gegen Rechts. Dunja Hayali, im Hauptberuf Moderatorin des ZDF-Morgenmagazins, ist spätestens seit ihrer emotionalen Dankesrede bei der Verleihung der Goldenen Kamera ein Vorbild für alle, die das Feld nicht den „besorgten Bürgern“ von Pegida und Co. überlassen wollen. Die 42-Jährige, geboren in Datteln im nördlichen Ruhrgebiet, deren Eltern aus dem Irak über Österreich nach Deutschland einwanderten, hat sich entschieden, nicht den Mund zu halten. Sie hat etwas zu sagen. Auch den Schülerinnen und Schülern des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums (DBG) in Wiehl. Deren Projektkurs „…dass Auschwitz sich nicht wiederhole“ hatte Hayali eingeladen. Und die kam prompt.

Die Idee zu der Einladung, so berichtete Schüler des Projektkurses, sei auf einer Studienfahrt zum Haus der Wannseekonferenz in Berlin entstanden. Dort hatten sich die Kursteilnehmer intensiv mit nationalsozialistischer Propaganda auseinander gesetzt, vor allem mit der Beinflussung der Presse in dieser Zeit. Nur einen Tag später flimmerten die Bilder von Dunja Hayali auf einer AfD-Demonstration in Erfurt über die Bildschirme. Beim Versuch, mit den Demonstranten ins Gespräch zu kommen, wurde sie übel beschimpft.

Bis heute, sagt Hayali, gehörten Beleidigungen, Mord- und Vergewaltigungsdrohungen, nicht nur in den sozialen Netzwerken, sondern auch auf offener Straße, zu ihrem Alltag. Warum sie trotzdem bei ihren Interviews und Reportagen so ruhig und gefasst wirken könne, wollten die Zuschauer wissen. „Es ist mein Job, Leute zu Wort kommen zu lassen“, sagt Hayali. Und zu wissen, dass diese Menschen nur einen kleinen Prozentsatz der Bevölkerung und keinsfellas „das Volk“ repräsentieren, helfe auch dabei.

Dunja Hayali sprach in einem kurzen Vortrag über sich, ihre Beziehung zu diesem Land und ihr Engagement gegen Rechts. Vor allem aber wollte sie mit den Schülerinnen und Schülern in der vollbesetzten DBG-Aula ins Gespräch kommen, zum Beispiel über die Glaubwürdigkeit der Medien. „Wenn ihr mich fragt, wie oft mich Angela Merkel anruft, um zu sagen, was ich berichten soll, kann ich euch sagen: Nie“, betonte sie. Auch würde niemand Meldungen zurückhalen, die vielleicht ein schlechtes Licht auf Flüchtlinge werfen könnten. „Wenn wir aber nach einem Unglück nicht sofort berichten, sondern erstmal rausfinden wollen, ob es ein Unfall oder ein Anschlag war, heißt es direkt: Was wird hier wieder verschwiegen?“

Der Hass gegen die vermeintlichen Eliten inklusive der Presse oder auch gegen Flüchtlinge und andere Migranten sei wohl vor allem Ausdruck dafür, dass es in diesem Land Menschen gebe, die sich von der Gesellschaft abgehängt fühlen, vermutet Dunja Hayali. Dass diese Menschen mit ihren Sorgen und Nöten in die Öffentlichkeit drängen, sei auch völlig in Ordnung. Doch es gebe auch Grenzen: „Man darf natürlich seine Meinung sagen. Aber ohne Hass und Bedrohungen. Und wer eine rassistische Meinung vertritt, muss es sich auch gefallen lassen, Rassist genannt zu werden.“