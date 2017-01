Drei Schecks statt vieler Präsente

Vertriebsleiter Udo Hülsmann (li.) und Geschäftsführer Dr. Axel Haas (2. v.li.) überreichten drei Schecks á 5.000 Euro an die Hospizarbeit Wiehl, "Leben ohne Dich" und die Oberbergischen Tafeln. ( Foto: Sven Schlickowey )

Wiehl Seit einem viertel Jahrhundert schon verzichtet der Erzquell-Brauerei in Wiehl-Bielstein darauf, zu Weihnachten Präsente an ihre Kunden zu verteilen – und spendet das gesparte Geld stattdessen lieber an gemeinnützige Organisationen. So konnten Geschäftsführer Dr. Axel Haas und Vertriebsleiter Udo Hülsmann auch in diesem Jahr wieder, inzwischen nun schon zum 26. Mal, drei dicke Schecks verteilen. Im Sudhaus der Brauerei erhielten die Oberbergischen Tafeln, die Selbsthilfegruppe „Leben ohne Dich“ und die Hospizarbeit Wiehl je 5.000 Euro.

„Ich überreiche Ihnen die Spenden auch in Namen unserer Kunden“, betonte Haas – schließlich würden die ja auf ihre Geschenke verzichten. „Das ist bei den Kunden immer sehr gut angekommen“, erinnert er sich. Hätte man ganz am Anfang vor allem an große internationale Organisationen gespendet, sei man schon vor Jahren dazu übergegangen, Initiativen in der Region zu unterstützen.

In der Selbsthilfegruppe „Leben ohne Dich“ organisieren sich Eltern, deren Kinder gestorben sind. Der dazugehörige Verein bündelt die Aktivitäten von zwölf Selbsthilfegruppen in Deutschland und Österreich, eine davon in Waldbröl. Die Hospizarbeit Wiehl begleitet unheilbar Erkrankte und deren Angehörige bis zum Tod, sowohl stationär im Johannes-Hospiz Oberberg als auch mit einem ambulanten Hospizdienst. Die Oberbergischen Tafeln betreiben drei Ausgabestellen für Lebensmittel an bedürftige Menschen in Marienheide, Gummersbach und Bergneustadt. Hier steht unter anderem die Anschaffung eines weiteren Transportes mit Kühlung an, um die gespendeten Lebensmittel abholen zu können.