Doppelte Unterstützung für Schulen

Zusammen mit BEW-Geschäftsführer Jens Langner (mitte) freuten sich die Vertreter der Schulen über die Geldspenden. ( Foto: Sven Schlickowey )

Wipperfürth Der Wipperfürther Energieversorger BEW fördert auch in diesem Jahr wieder die Schulen in seinem Geschäftsgebiet – und das gleich doppelt. Zum Jahreswechsel gab es für Grund- und weiterführende Schulen in Wipperfürth, Wermelskirchen, Hückeswagen und Kürten Geldspenden. Gleichzeitig kündigte Geschäftsführer Jens Langner eine Schulaktion an, bei der die BEW den Unterricht an den Schulen mit einem besonderen Angebot unterstützt.

Je 200 Euro übergab Langner an jede der Schulen im Gebiet, insgesamt deutlich über 5.000 Euro. Zusammengekommen ist das Geld, weil die BEW, wie in den Vorjahren auch, auf Weihnachtspräsente für Mitarbeiter und Geschäftspartner verzichtete und das Geld stattdessen lieber spendete. „Als Unternehmen mit kommunaler Beteiligung liegt uns die Lebensqualität im Bergischen Land am Herzen. Dafür engagieren wir uns – auch indem wie Schulen unterstützen“, sagt Langner. Förderung von Bildung in der Region bedeute eine Weichenstellung für die Zukunft.

Dazu gehört auch ein besonderes Bildungsangebot. Zusammen mit der Deutschen Bundesstiftung Umwelt finanziert die BEW den Schulen auf Wunsch ein interaktives Lernerlebnis. Bis zu 250 Schülerinnen und Schüler erfahren in der rund 90-minütigen Veranstaltung wichtige Informationen zu den Themen „Energiesparen“ (für Grundschulen) und „Energiewende“ (weiterführende Schulen).

Dazu kommt die Firma FS Infotainment an die jeweilige Schule und bringt eine interaktive Show mit Spielen, Mitmachaktionen und multimedialen Elementen mit. Neun solcher Veranstaltungen hatte die BEW im vergangenen Jahr schon in Kürten und Wermelskirchen verwirklicht, in diesem Jahr sollen bis zu 20 weitere dazu kommen. Schulen können sich bei Interesse an die BEW wenden.