Cool Camping: Trotz Winter im Wohnwagen

Anke und Friedel Lütje an der Bevertalsperre. ( Fotos: Paul Kalkbrenner/Sven Schlickowey )

Hückeswagen/Overath Im Winter vor 20 Jahren, da war es mal so kalt, dass Anke und Friedel Lütje die Pullover im Schrank festgefroren sind. „Wir haben natürlich geheizt“, erinnert sich Friedel Lütje. Doch während es im Wohnwagen über 20 Grad hatte, kam die warme Luft einfach nicht in die Fächer über den Betten, in denen die beiden einen Teil ihrer Kleidung liegen hatten. „Und irgendwann mach ich so ein Fach auf und merke, dass der Pulli da festhing.“ Seither wissen die beiden: „Wenn wir im Winter hier ankommen, machen wir zuerst mal eben die Fächer auf.“

Von solchen Kleinigkeiten wie Minustemperaturen lassen sich die beiden Wuppertaler nicht von ihrem liebsten Hobby abhalten. Die Rechtsanwaltsgehilfin und der pensionierte Fernfahrer campen. Und zwar immer. Unabhängig vom Wetter. Seit zwei Jahrzehnten haben sie einen Wohnwagen auf dem Platz „Beverblick“ in Hückeswagen stehen. Und seit zwei Jahrzehnten verbringen sie dort jede freie Minute. Inklusive Weihnachten und Silvester.

Urlaub im Campingwagen, damit haben Anke und Friedel Lütje schon Anfang der 1990er Jahre begonnen. „Wir hatten quasi einen Zoo“, erinnert sich Anke Lütje an die Zeit mit drei Hunden, einer Katze und einem Graupapagei. Da sei anderer Urlaub gar nicht möglich gewesen. „Wenn man Tiere hat, ist ein Hotel einfach Mist“, sagt Friedel Lütje. Also kauften sich die beiden einen Wohnanhänger und zogen los. „Das mag man. Oder das mag man nicht“, sagt Anke Lütje. „Dazwischen gibt es nichts.“

Wenn die beiden heute übers Camping reden, hat das was von Schwärmen. „Das ist einfach Freiheit“, sagt Friedel Lütje. „Und man hat direkten Kontakt zur Natur.“ Beide loben die Hilfsbereitschaft unter den Campern. Und die tolle Atmosphäre auf ihrem Platz. „Sowas hat man in der Stadt nicht“, sagt Anke Lütje. Und so versuchen die beiden, die Zeit in ihrer Wohnung in Wuppertal-Barmen so kurz wie möglich zu halten.

Eben auch in der kalten Jahreszeit. Warum auch nicht, fragt Friedel Lütje eher rhetorisch. „Wir verzichten doch hier auf nichts.“ Dank einer Sat-Anlage können die beiden Fernsehen gucken wie zuhause. Dank des W-Lans des Campingplatz-Betreibers gibt es Internet. Und im ausgebauten Vorzelt steht eine komplette Küche. Nur einen Backofen gibt es nicht. „Na und?“, zuckt Anke Lütje die Schultern. „Dann gibt es Weihnachten halt keine Gans, sondern ein schönes Rinderfilet.“ Und dass das Handy-Netz rund um die Bever durchaus ausbaufähig ist, stört sie auch nicht: „Ich muss gar nicht immer erreichbar sein.“

Dass Campen heute nicht mehr verzichten heißt, das wissen auch Bärbel und Dieter Wagner. „Das hier hat mit Camping, wie es früher war, gar nichts mehr zu tun“, sagt Dieter Wagner, als er sein „Vorzelt“ präsentiert. Der 59-Jährige ist im Baugewerbe selbstständig, bietet unter anderem Trockenbau an. Und das sieht man seiner Campingparzelle auf dem kleinen Platz „An der Ringmauer“ in Overath auch an.

Denn was die beiden Kölner da vor ihrem Wohnwagen Hobby Prestige stehen haben, hat mit einem Vorzelt mal gar nichts mehr zu tun: rund 30 Quadratmeter, zehn Zentimeter dicke Wände, die ähnlich gut isoliert sind, wie die Fenster mit Doppelverglasung, und davor eine Terrasse. Während aus dem Wohnwagen, der theoretisch mit ein paar Handgriffen zur Abreise fertig gemacht werden könnte, Nasszelle und Küche entfernt wurden, um einem Hundebett und einem großen Kleiderschrank Platz zu machen, verfügt das „Vorzelt“ über ein Bad, mehrere Schränke samt Vitrine und eine komplette Küche mit Backofen, Side-by-Side-Kühlschrank und Brotschneidemaschine. Und natürlich einem großen Esstisch, der auf bis zu 3,20 Meter Länge ausgezogen werden kann.

Bald soll eine Outdoorküche hinzukommen. Ein altes Steinspülbecken und eine Arbeitsplatte haben die Wagners schon besorgt. Wenn es draußen wieder wärmer wird, möchte Dieter Wagner mit den Arbeiten beginnen. Mitte Mai muss alles fertig sein, dann feiert er nämlich seinen 60. Geburtstag. Und das soll – auch unter dem Einsatz der neuen Outdoorküche – groß begangen werden.

Denn auch in Overath ist der Zusammenhalt unter den Campern groß und es wird gerne gefeiert. „Camper sind ein ganz eigener Schlag Menschen“, sagt Bärbel Wagner. Anders als viele andere Plätze verfügt die kleine Anlage „An der Ringmauer“ allerdings nicht über eine eigene Gaststätte. „Aber wir wissen uns zu behelfen“, lacht Dieter Wagner. „Wir machen unsere eigene Kneipe.“ Und dann erzählt er von der Fete zu seinem 59. Geburtstag: „So gegen acht gingen die Älteren“, erinnert er sich. „Wir dachten, die gehen ins Bett. Aber die haben sich nur eine Jacke geholt und dann weiter gemacht.“

Vor gut zwei Jahren sind die Wagners mit ihrem Wohnwagen von einem anderen Platz zu ihrer jetzigen Parzelle, die nur durch einen Damm von der Agger getrennt ist, umgezogen. Auf der vorherigen Anlage, erzählen sie, sind sie auch schon mal komplett eingeschneit. „Wir sind da sehr, sehr schmerzfrei“, sagt Bärbel Wagner. Die Kälte im Winter sei ihnen sogar lieber als die Hitze im Sommer. „Wenn hier den ganzen Tag die Sonne drauf steht, hält man es kaum aus“, sagt sie. Doch auch dafür gibt es Abhilfen: Seit letztem Sommer verfügt der Wohnwagen der Wagners über eine Klimaanlage.

Eingeschneit zu werden, das ist auch Anke und Friedel Lütje auf dem Platz „Beverblick“ vor ein paar Jahren noch passiert. Eines morgens, berichtet Anke Lütje, sei nur noch die obere Hälfte der teilbaren Vorzelttür aufgegangen – der untere war vom Schnee blockiert. „Also bin ich rausgeklettert und habe angefangen zu schaufeln.“

Doch selbst aus so einer Situation machen Camper halt das Beste. Man habe, erzählt Friedel Lütje, die Schneemassen erst zu einem großen Haufen aufgetürmt und dann einen Block geformt. „Daraus haben wir eine Schnee-Theke gemacht“, lacht er. Natürlich inklusive automatischer Flaschenkühlung. Es habe nicht lange gedauert, bis die Nachbarn mit ein paar Getränken vorbeikamen und sich eine spontane Fete entwickelte. „Das war schön“, sagen beiden unisono. Dafür kann man auch schon mal ein paar festgefrorene Pullover in Kauf nehmen.