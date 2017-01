Brilliante Rede im schlechtsitzenden Anzug

in der Backstube groß geworden: FDP-Bundesvorsitzender Christian Lindner. ( Foto: Paul Kalkbrenner )

Bergisch Gladbach „Ich bin in der Backstube groß geworden“, eröffnete Christian Lindner seinen Ausblick auf 2017. „Jeden Morgen ist mein Großvater nachts um 3.30 aufgestanden, Meister und Gesellen saßen noch zusammen am Mittagstisch…“ Die familiäre Idylle vergangener Jahrzehnte beschwor der FDP-Bundesvorsitzende als eine der besten Tugenden des Handwerks von heute, um von dort den großen Bogen zur überbordenden Bürokratie der Bundesregierung zu schlagen. Nicht der Sozialismus und Sarah Wagenknecht seien der größte Feind des freien Unternehmertums, sondern die vielen staatlichen Reglements wie etwa die „Mindestlohndokumentationsverordnung“. Die Kreishandwerkerschaft Bergisches Land hatte den ihn Wermelskirchen aufgewachsenen Politprofi als Gastredner zum Jahresempfang geladen.

Lindner wartete mit Fakten zur Bildungsarmut auf, der „eigentlichen Armut“ und Ursache des Fachkräftemangels. 50.000 Jugendliche ohne Schulabschluss seien ein Skandal. „Die Flüchtlinge sind keine Antwort auf den Fachkräftemangel. Was wir brauchen ist eine Einwanderungsrecht. Wer darf bleiben? Wer darf seine Familie nachholen? Dafür müssen wir klare Kontrollinstrumente schaffen.“

Ein weiterer Skandal seien die 500 Lehrerstellen, die die rotgrüne Landesregierung an den Berufskollegs gestrichen habe, überhaupt der Bildungsföderalismus gehöre abgeschafft. Eine „Bundesexzelleninitiave zur dualen Ausbildung müsse her“, fordert er und prangerte an: „Schäuble darf Schulen in Burundi fördern, aber nicht in Bremen.“

Zweifellos, Lindner ist ein begnadeter Redner, und er schaffte es vorzüglich, seinen Vortrag nicht als Wahlkampfrede wirken zu lassen, stand aber aber unter Zeitdruck. Er müsse weiter nach Berlin, die nächste Rede halten, die Bundeskanzlerin habe ihn darum gebeten. Lag es an der mangelnden Zeit, das seine Anzugshose wie eine Baggypant wirkte? In der Umgebung des durchweg elegant gekleideten Publikums fiel seine salopper Kleidungsstil auf.

Speed ist sein Thema, und dazu gehört natürlich auch der Breitbandausbau: Ein Prozent Breitbandausbau habe man in Deutschland, 40 Prozent seien es in Schweden, sagt er. Der hellblaue Hemdkragen steht offen, das hellbraune Sakko sitzt etwas spack, „und die Erhöhung Einkommensteuer trifft nur den deutschen Mittelstand, während die multinationalen Konzerne wie Apple und Google, sich ungeschoren um ihre nationalen Steuerverpflichtungen drücken“. Der Applaus is ihm sicher.

Für die Gastgeber tritt anschließend Kreishandwerksmeister Willi Reitz ans Mikrofon und dankt seinem exzellenten Vorredner. Während Lindner bereits auf dem Weg zum Flughafen ist, fordert Schmied konkrete Verbesserungsvorschläge ein, beispielsweise das „Berufsabitur.“ Parallele Berufsausbildung und Abitur sei ein Rezept für die Zukunft. Bei 30 Prozent Studienabbrecher, und dem Handwerk als immer noch Wirtschaftsmotor Nr. 1 in NRW, trifft er den Nagel auf den Kopf.