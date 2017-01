Bilanz: Gutes Jahr für die VR Bank

Blicken auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2016: Lothar Uedelhoven (l.) und Thomas Büscher (r.), Vorstände der VR Bank eG Bergisch Gladbach. ( Foto: VR Bank )

Bergisch Gladbach Die VR Bank eG Bergisch Gladbach fühlt sich bestens gerüstet für die anstehende Fusion. „Die vorläufigen Geschäftszahlen für 2016 zeigen, dass die Bank ihren Wachstumskurs der vergangenen Jahre in allen Geschäftsbereichen weiter fortsetzen konnte – trotz nach wie vor anspruchsvoller Rahmenbedingungen mit niedrigen Zinsen und einem intensiven Wettbewerb“, heißt es in einer Mitteilung der Bank, die in diesem Jahr mit der Volksbank Rhein-Wupper zusammengehen will.

Wichtige Wachstumsimpulse seien wie in den Vorjahren aus dem Kreditgeschäft gekommen, so die VR Bank. Das bilanzielle Kreditvolumen stieg um 4,1 Prozent auf 809 Millionen Euro (Vorjahr: 777 Millionen Euro). Hier enthalten ist sowohl die Kreditvergabe an Unternehmen zur Finanzierung von Maschinen, Fahrzeugen und Betriebsimmobilien, als auch die private Baufinanzierung für Haus- und Wohnungskäufer sowie Konsumentenkredite. „Die VR Bank hat ihre Verantwortung als regionaler Kreditversorger auch im Geschäftsjahr 2016 wieder sehr bewusst wahrgenommen.“

Der „unverändert schwierigen Zinssituation zum Trotz“ sei das Unternehmen außerdem „für die Menschen in der Region eine Top-Adresse für die Geldanlage“. Beweis dafür sei das Wachstum des bilanziellen Kundeneinlagevolumens. Den vorläufigen Zahlen zufolge stiegen die Einlagen von 963 Millionen Euro auf jetzt 997 Millionen Euro. Auch die Bilanzsumme der Genossenschaftsbank wuchs 2016 erneut um 53 Millionen Euro auf nun 1,285 Milliarden Euro. „Angesichts der aktuellen Marktbedingungen im Bankgeschäft sind diese guten Geschäftszahlen keine Selbstverständlichkeit“, sagt Vorstandsvorsitzender Lothar Uedelhoven. „Dass wir sowohl im Aktiv- als auch im Passivgeschäft erneut Zuwächse verzeichnen konnten, zeigt, dass die Menschen in der Region der VR Bank vertrauen.“

Ein weiterer Erfolg aus Sicht der VR Bank: „Die Genossenschaft konnte erneut einen deutlichen Zuwachs an Mitgliedern verzeichnen.“ 2016 stieg die Zahl der Mitglieder um 1.169 Menschen auf nun 33.366. Mehr als die Hälfte der Kunden der Bank ist zugleich auch Mitglied.

„Wir freuen uns, dass wir unseren erfolgreichen Kurs auch im Jahr 2016 fortsetzen konnten“, sagt Vorstandsmitglied Thomas Büscher. „In die geplante Fusion gehen wir mit einer starken wirtschaftlichen Ausgangsposition und einem Team aus hochmotivierten Mitarbeitern. Dank dieser guten Voraussetzungen können wir die Zukunft unserer Bank aktiv gestalten und gemeinsam mit den Kollegen der Volksbank Rhein-Wupper eG eine Genossenschaftsbank entwickeln, die langfristig erfolgreich sein wird.“