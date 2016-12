Weihnachtsgruß von Jochen Hagt

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

das Weihnachtsfest und der Jahreswechsel bieten uns Gelegenheit, aus dem oft hektischen Alltag zur Ruhe zu finden. Das wünsche auch ich Ihnen an den kommenden Festtagen im Kreis Ihrer Familie und Ihrer Freunde. Sich gemeinsam an die Ereignisse des vergangenen Jahres zu erinnern, ist eine schöne Art, das Jahr abzuschließen und optimistisch ins neue Jahr zu starten.

Mit dem Jahr 2016 verbindet jeder von Ihnen im Oberbergischen Kreis etwas ganz Persönliches. Für jeden von uns hat dieses Jahr viele Herausforderungen und Veränderungen mit sich gebracht. Wir alle haben glückliche wie traurige Momente erlebt, Erfolge und Freude und vielleicht auch Rückschläge und Niederlagen.

Ich habe 2016 mein erstes Amtsjahr als Landrat absolviert, und ich freue mich und bin dankbar dafür, dass mich so viele Menschen in meiner Arbeit und bei unseren gemeinsamen Zielen für den Oberbergischen Kreis unterstützt haben und weiterhin unterstützen werden.

Die Vorstellung von der „kommunalen Familie“ ist am Beispiel der Flüchtlingshilfe gerade in diesem Jahr sehr lebendig geworden. In allen Städten und Gemeinden des Oberbergischen Kreises habe ich große Zeichen der Solidarität gefunden. Sie – liebe Bürgerinnen und Bürger – aber auch die Verbände und Organisationen und viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises und der Kommunen haben mit Einsatz dafür gesorgt, dass Flüchtlinge in unserem Kreis aufgenommen werden können.

Die Städte und Gemeinden im industriell starken Oberbergischen Kreis profitieren zur Zeit von der stabilen konjunkturellen Entwicklung. Deshalb werden wir auch im kommenden Jahr viel Kraft aufwenden, unsere Unternehmen zu fördern und zu stärken – denn in Oberberg sind viele Firmen zu Hause, die auf dem Weltmarkt in ihrer jeweiligen Branche führend sind.

Zu den wichtigen Rahmenbedingungen dafür zählt vor allem eine leistungsfähige Breitbandversorgung. Daher wird die Wirtschaftsförderung des Oberbergischen Kreises die Kommunen intensiv im Prozess der Breitbandversorgung begleiten. Nicht nur für den Zuzug junger Familien und Fachkräfte ist eine schnelle Internetversorgung ein wichtiger Standortfaktor, sondern im Besonderen auch für unsere Unternehmen.

Auch wie wir unsere Freizeit gestalten, ist von Bedeutung für den wirtschaftlichen Erfolg unserer Region. Es geht nicht nur darum, Gäste aus den Ballungsräumen für unser schönes Oberberg zu begeistern. Mit zahlreichen kulturellen Veranstaltungen und Angeboten auf Schloss Homburg, dem Bergischen Wanderland, dem Naturerlebnispark Panarbora oder dem Lückenschluss im Radwegenetz konnten wir auch den Oberbergerinnen und Oberbergern ein Stück mehr Lebensqualität in unserer Heimat bieten.

Das Projekt „alle inclusive – barrierefrei & seniorengerecht“ werden wir genau zu diesem Zweck umsetzen, und ich bin sicher, dass es an den großen Erfolg des Bergischen Wanderlandes nahtlos anknüpfen wird. Mit der erfolgreichen Bewerbung im LEADER-Verfahren, einem Förderprogramm des Landes NRW, haben wir in diesem Jahr ein neues Handwerkszeug erhalten, um die ländlichen Strukturen und den sozialen Zusammenhalt im Bergischen weiter zu entwickeln. Über sechs Millionen Euro stehen uns hierfür in den kommenden Jahren zur Verfügung, und es ist unserer konzeptionellen Arbeit und dem Ideenreichtum der Oberbergerinnen und Oberberger vorbehalten, wie wir diesen Geldsegen sinnvoll einsetzen können.

Damit verbunden ist ein hohes Maß an freiwilligem gesellschaftlichem Engagement. Ich bin froh und dankbar, dass wir im Oberbergischen Kreis mit mehr als 120.000 Menschen rechnen können, die sich ehrenamtlich in sehr unterschiedlichen Bereichen für unsere Gemeinschaft einsetzen. Vor wenigen Wochen hat der Oberbergische Kreis zum mittlerweile 8. Mal den Freiwilligenförderpreis verliehen, um das ehrenamtliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger in Vereinen, Selbsthilfegruppen und Initiativen als wichtige Stütze unserer Gesellschaft zu erhalten und zu fördern.

Menschen, die sich freiwillig in den Bereichen Soziales und Gesundheit engagieren, will der Oberbergische Kreis mit dieser Auszeichnung in der Öffentlichkeit bekannt machen und andere zum Mitmachen motivieren. Denn Sie alle tragen dazu bei, dass Oberberg in ein gutes Jahr 2017 gehen kann – mit Ihrem Einsatz stärken Sie unsere Gesellschaft, und dafür danke ich Ihnen ganz persönlich.

Der Oberbergische Kreis ist weiterhin einer der sichersten Landkreise in Nordrhein-Westfalen. Unsere oberbergischen Rettungsdienste sind 365 Tage im Jahr 24 Stunden für uns einsatzbereit. Um diese Sicherheit und die gute Lebensqualität insgesamt im Oberbergischen zu erhalten, sind viele Anstrengungen nötig, und die sind auch mit hohen Kosten verbunden.

Ich bin zuversichtlich, dass wir auch diese wichtige Aufgabe bewältigen, denn trotz schwieriger Rahmenbedingungen ist es dem Oberbergischen Kreis in diesem Jahr gelungen, den in 2015 vorgegebenen Finanzrahmen einzuhalten. All unsere Bemühungen bleiben auch im kommenden Jahr darauf ausgerichtet, unser Oberberg zukunftsfähig aufzustellen, und ich denke, wir können gemeinsam mit Optimismus das Jahr 2017 angehen.

Und so wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen ein gesegnetes Weihnachtsfest, glückliche und besinnliche Feiertage, Gesundheit und Zufriedenheit. Nutzen Sie die Zeit für Familie und Freunde und die Ruhe, neue Kraft zu schöpfen für das Jahr 2017.

Jochen Hagt, Landrat des Oberbergischen Kreises