Weihnachtsgruß von Hermann-Josef Tebroke

Liebe Leserinnen und Leser,

die Zeit rund um das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel bietet Gelegenheit, die letzten zwölf Monate Revue passieren zu lassen und gleichzeitig einen Blick nach vorne zu werfen. Denn in der ganzen Welt und auch hier bei uns im Rheinisch-Bergischen Kreis ist viel passiert.

Wie auch in den vergangenen Jahren haben wir 2016 erneut daran gearbeitet, den Rheinisch-Bergischen Kreis in vielen Facetten weiterzuentwickeln. Dafür spricht unter anderem eine Vielzahl an Projekten, die den ländlichen Raum fit machen für die Zukunft. Mobilität und schnelles Internet sind dabei nur zwei wichtige Schlagwörter. Auch die Bewerbung um eine Regionale 2022/25, die Teilnahme am EU-Förderprogramm LEADER sowie der Dorfwettbewerb 2017 sind aktuelle Initiativen. Sie tragen dazu bei, die Region für die nächsten Jahre − und vor allem für kommende Generationen − gut aufzustellen.

Dies gilt ebenso für Investitionen im Bereich Bildung. Hier haben wir die Trägerschaft einiger Förderschulen übernommen und konnten so die Standorte sichern. Ein Weiterbestehen des Berufskollegs Wermelskirchen wurde durch die Zusammenlegung mit dem Berufskollegs Wipperfürth erreicht. Auf dem Gebiet der Studien- und Berufsorientierung hat sich der Tag der Studienorientierung mittlerweile zu einem festen Termin etabliert und dient den Schülern als wichtige Orientierungshilfe bei der Studienwahl. Analog dazu wird es im nächsten Jahr erstmalig den Tag der dualen Ausbildung geben, bei dem sich die zukünftigen Auszubildenden informieren können. Denn die Möglichkeit, eine Ausbildung bei einem Arbeitgeber in der Region zu beginnen, trägt dazu bei, dass die jungen Menschen sich hier wohl fühlen und gerne im Bergischen leben.

Dafür sorgen auch die vielen Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren und einbringen. Durch ihren Einsatz in der Kultur, im Sport und im Sozialen bleibt unsere Heimat vielfältig und so erhalten Hilfsbedürftige Unterstützung. Besonders für alte und kranke Menschen sowie Menschen mit einer Behinderung ist diese ehrenamtliche Hilfe von immenser Bedeutung. So erhalten sie eine größere Teilhabe an unserer Gemeinschaft und gewinnen viel an Lebensqualität. All diesen vielen Helfern möchte ich meinen tiefempfundenen Dank aussprechen. Dieser gilt auch Polizisten, Feuerwehrleuten, Ärzten, Krankenpflegern und vielen Berufsgruppen mehr, die dafür sorgen, dass wir unbeschwert die Feiertage genießen können.

Liebe Leserinnen und Leser, ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein erfolgreiches und glückliches Jahr 2017.

Mit herzlichen Grüßen

Ihr

Dr. Hermann-Josef Tebroke

Landrat des Rheinisch-Bergischen Kreises