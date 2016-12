Schilder führen Radler zur Gastronomie

Maik Wickesberg („Beverblick“), Fatmir Gergilajiu („Haus Hartmann“), Andreas Steinbrink („Bäckerei Steinbrink“), Birgit Kalt (Kalt Marketing Consulting), Heike Rösner, Dietmar Persian (Schloss-Stadt Hückeswagen), Matthias Jimenez Huhn („La Casa de las Tapas“) und Michael Radermacher „(Zum Justhof“), v.li., weihten die Tafel gemeinsam ein. ( Foto: Stadt Hückeswagen )

Hückeswagen Der Bergischen Panorama-Radweg auf der ehemaligen Bahnstrecke erweist sich – nicht nur für Hückeswagen – als große Erfolgsgeschichte. Vor allem an sonnigen Wochenenden ist die Strecke voll mit Radlern, Inlinern und Fußgängern. Nur die Anbindung zur Innenstadt und hier vor allem zu den gastronomischen Betrieben war in der Vergangenheit nicht ideal – viele fuhren und gingen an der Stadt vorbei, ohne vom gastronomischen Angebot in ihrer Nähe zu erfahren. Das soll sich nun dank eines Hinweisschildes ändern.

Bürgermeister Dietmar Persian und die Tourismusbeauftragte Heike Rösner haben zusammen mit den örtlichen Gastronomen eine neue Hinweistafel am Radweg eingeweiht. Auf einer Karte sind die beteiligten Gastronomiebetriebe eingezeichnet und um die Karte stellen die Betriebe sich und ihr Angebot kurz vor. Von bergischen Spezialitäten bis zur ausländischen Leckereien ist dabei alles vertreten.

Bürgermeister Persian: „Hückeswagen hat viele tolle Angebote in der Gastronomie. Wir müssen aber dafür sorgen, dass die Besucher diese auch finden. Mit diesem Schild ist ein wichtiger Schritt getan, damit hungrige oder durstige Gäste unserer Stadt auf den richtigen Weg gewiesen werden.“ Auch Heike Rösner freut sich über die neue Hinweistafel: „Diese Angebot ist in enger Abstimmung mit den beteiligten Gastronomen entstanden, die auch den Großteil der Kosten übernommen haben. Das Design von Kalt Marketing Consulting bietet eine schnelle Orientierung und viele nützliche Informationen für unsere Besucherinnen und Besucher.“