Qualitätssiegel für Campingplatz

An der Offensive zur Steigerung der Servicequalität beteiligt sich das Land NRW seit 2009. Tourismus NRW koordiniert die Initiative in Nordrhein-Westfalen. Bisher wurden 330 Betriebe landesweit zertifiziert.

Olaf Offers beglückwünschte Petra Baldsiefen zu ihrer Entscheidung, ihr Augenmerk bewusst auf Qualität zu richten und sich stetig zu verbessern. „Das ist die beste unternehmerische Entscheidung, die man treffen kann“, sagte Offers. „Wir freuen uns sehr über das begehrte Qualitätssiegel. Für unsere Gäste ist das Siegel ein Qualitätsversprechen. Wir möchten unsere Gäste in Zukunft mit noch mehr Qualität und besserem Service von uns und unseren Leistungen begeistern“, so Petra Baldsiefen.

Lindlar Der „Campingpark im Bergischen Land“ in Lindlar-Oberbüschem ist ab sofort mit dem Siegel der Initiative „ServiceQualität Deutschland“ zertifiziert. Petra Baldsiefen vom Campingpark nahm die Auszeichnung im Rahmen eines QualitätsForums in Bielefeld von Olaf Offers, Vorstandsvorsitzender des Tourismus NRW, entgegen.

