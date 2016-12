Neues Schild an der A4

Kreisdirektor Dr. Erik Werdel, Gabi Wilhelm, Naturarena-Geschäftsführer Mathias Derlin und Bergisch Gladbachs Tourismusförderer Martin Westermann (v.li.) freuen sich über das neue Schild, das bald an der A 4 aufgestellt wird. ( Foto: RBK )

Rheinisch-Bergischer Kreis Aufmerksamen Autofahrern ist es auf der Autobahn 4 sicherlich schon aufgefallen: Das braun-weiße Hinweisschild auf das „Bergische Land“ zwischen den Ausfahrten Bensberg und Moitzfeld ist verschwunden. Diese Lücke wird allerdings bis Mitte Januar wieder geschlossen sein. Dann weist eine neue Tafel auf den „Bergischen Weg“ hin – ein touristisches Highlight der Region. Auch in der Gegenrichtung wird eine Tafel aufgestellt.

Der Wechsel kann jetzt erfolgen, da das alte Schild durch einen Unfall beschädigt wurde und entfernt werden musste. Die Bezirksregierung und der Landesbetrieb Straßen NRW stimmten dem Vorhaben des Rheinisch-Bergischen Kreises zu, das neue Schild an der Autobahn zu errichten. Durch den Hinweis soll für den zertifizierten Qualitäts-Wanderweg im Rheinisch-Bergischen Kreis geworben und die Wahrnehmung der Region als touristisches Ziel erhöht werden. „Der Standort ist dafür prädestiniert, Besucher und Einheimische auf das hochwertige Angebot hinzuweisen. Schließlich passieren täglich rund 50.000 Fahrzeuge diese Stelle“, erklärt Kreisdirektor Dr. Erik Werdel, der gleichzeitig Vorsitzender der für das das Bergische Wanderland zuständigen Gesellschaft ist.

Eine Anschlussbeschilderung von der Abfahrt Moitzfeld bis zum Einstieg in den Bergischen Weg am 800 Metern entfernt liegenden Parkplatz, direkt neben dem Technologiepark Bergisch Gladbach an der Friedrich-Ebert-Straße, ist bereits in der Planung. Diese zusätzlichen Hinweise führen gleichzeitig auch zu der kürzlich ins „Bergische Haus“ eingezogenen Tourismus-Marketingorganisation Naturarena Bergisches Land. Der interessierte Wanderer kann sich somit auf direktem Weg mit Informationsmaterial über das touristische Angebot der Region versorgen.

Über das neue Schild und die weiteren geplanten Maßnahmen freut sich natürlich auch Mathias Derlin, Geschäftsführer der Naturarena Bergisches Land: „Die Wanderschuhe auf dem Schild sind inzwischen zu einem Markenzeichen für unsere Region geworden. Die hohe Sichtbarkeit an der Autobahn wird die Wiedererkennung erheblich steigern und das Bergische weiter als Wanderregion positionieren. Die kurze und klare Botschaft ist die beste Werbung für uns.“

Der Bergische Weg ist ein vom Deutschen Wanderverband zertifizierter Qualitäts-Fernwanderweg. Er ist Bestandteil des erfolgreichen Wanderwegeprojektes „Bergisches Wanderland“ und führt auf einer Länge von 262 Kilometern vom Essener Baldeney-See bis zum Drachenfels. Daneben entstanden mit dem ebenfalls zertifizierten Bergischen Panoramasteig und 24 kürzeren Streifzügen weitere Wanderwege.