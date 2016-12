Die Baustoffe ziehen um

Beide Kürtener Märkte blieben erhalten, hieß es auf Nachfrage, nur der Baustoffhandel am Standort Hungenbach würde verlagert. Auch würden keine Arbeitsplätze abgebaut. In einer Übergangsphase bis März werde ein Mitarbeiter aus der Baustoffabteilung im Hungenbacher Markt zur Verfügung stehen, um Kunden Fragen zu beantworten. Danach sei der Umzug abgeschlossen.

Kürten Der Baustoffhandel des Raiffeisenmarktes in Kürten-Hungebach zieht um. Ab dem 1. Januar 2017 werde man alle Baustoffaktivitäten, außer Fliesen, auf den zweiten Kürtener Standort im Ortsteil Bechen konzentrieren, teilt die Raiffeisen-Erzeugergenossenschaft Bergisch Land und Mark (REG) in einem Schreiben an ihre Kunden mit.

Sven Schlickowey ist der leitende Redakteur beim Bergischen Boten. Geboren in Wipperfürth und aufgewachsen in Hückeswagen absolvierte er seine Ausbildung beim Remscheider General-Anzeiger, der Westdeutschen Zeitung, der dpa und beim WDR. Sven Schlickowey ist verheiratet und lebt mit Frau und zwei Kindern in Hückeswagen, er ist Fan des VfL Gummersbach, mag gutes Essen, schräge Bücher (z.B. Christopher Moore, Jim Knipfel) und natürlich alles, was mit Star Wars zu tun hat.