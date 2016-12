Aus dem Internet aufs Papier

Britta Winnat (re.) und die Herzenswünsche-Botschafterin Ulrike Nasse-Meyfarth, zweifache Olympiasiegerin 1972 in München, präsentieren das Poster. ( Foto: Michaela Meurer )

Köln/Berg. Gladbach Angefangen hat alles mit einem einfachen Facebook-Post. In dem sozialen Netzwerk stellt die Refratherin Britta Winnat ein selbstgemaltes Bild online, das ihre Liebe zur Stadt Köln zeigen sollte. Der Post entwickelte sich schnell zum Hit. Das Bild fand viel Zuspruch – und so entstand, die Idee mit damit eine Aktion zugunsten des Vereins Hits für Hospiz zu starten.

Das Bild mit der Domkulisse ist nun als Poster in limitierter Auflage zu einem Preis von 11,11 Euro zu kaufen. Vom Verkaufserlös werden 5 Euro an den Bergisch Gladbacher Verein „Hits fürs Hospiz e.V.“ gespendet. Mit dem Geld soll das Projekt „Herzenswünsche erfüllen“ gefördert werden. „Herzenswünsche erfüllen“ setzt sich für die psychosoziale Betreuung lebensverkürzend erkrankter Kinder und Jugendlicher im Bergischen Land ein.

Der Verkauf der Poster erfolgt über die Geschäftsstellen der VR Bank und der Bensberger Bank. Weitere Verkaufsstellen sind Tanjas Bistro an der Kölner Straße in Bensberg und das Galerie-Café an der Gladbacher Hauptstraße.

www.hospizhits.de