Foto: Bürgerstiftung

Bergisch Gladbach Die Bensberger Bürgerstiftung hat zusammen mit dem Siemokat-Stiftungsfonds und der Klein-Henkel-Stiftung insgesamt 5.000 Euro für drei Einrichtungen in Bergisch Gladbach gespendet. Davon gingen 2.000 Euro an die Kindertagesstätte Bensberg. Dort werden zurzeit in drei Gruppen 58 Kinder im Alter von 4 Monaten bis zur Einschulung betreut. Für die kleine altersgemischte Gruppe, in der 15 Kinder ab 4 Monaten bis 4 Jahre betreut werden, möchte die Kita Wandklapptische und die dazu passenden stapelbaren Hocker anschaffen, um nach den Essenszeiten ausreichend Platz zum Spielen, Krabbeln und Toben zu schaffen.

Ebenfalls 2.000 Euro erhielt Die Lebenshilfe Werkstätten Leverkusen / Rhein-Berg gGmbH, Werkstatt Refrath, für die Neugestaltung des Pausenbereichs der Mitarbeiter, der in der Eingangshalle der Werkstatt von vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als Treffpunkt genutzt wird. Die Lebenshilfe Werkstätten sind eine anerkannte Werkstatt für Menschen mit Behinderung, die in vier Betriebsstätten rund 750 Arbeitsplätze für Menschen mit geistigen und/oder körperlichen Behinderungen vorhält. In der Werkstatt Refrath werden zurzeit rund 285 Menschen beschäftigt und betreut.

1.000 Euro gingen an die Mädchenberatungsstelle, ein Projekt, das sich durch Stiftungsmittel (HIT-Stiftung, Telekom-Stiftung und andere) und Spenden trägt. Dort werden Mädchen im Alter von 12 Jahren und junge Frauen bis 27 Jahren bei allen Fragen und Problemen, insbesondere bei sexualisierter oder anderer Gewalterfahrung sowie bei Essstörungen, von pädagogischen und therapeutischen Fachkräften beraten. Diese Spende wird durch die Bethe-Stiftung verdoppelt.