10 Gebote für eine echte Katastrophe

Kennen Sie auch die Horror-Geschichten von Scheidungsanwälten, die kurz nach Weihnachten Hochkonjunktur haben? Alles Quatsch! In den meisten Familien laufen die Feiertage extrem harmonisch ab. Also langweilig. Damit Ihnen das nicht auch passiert, haben wir hier was für Sie: Zehn nicht ganz ernstgemeinte Tipps, mit denen Weihnachten garantiert zum Fiasko wird.

Schrauben Sie die Erwartungen möglichst hoch! Sie haben das ganze Jahr auf Weihnachten gewartet – geben Sie sich auf keinen Fall mit weniger zufrieden als dem perfekten Fest. Dem absolut perfekten Fest. Dem für Sie absolut perfekten Fest. Je höher die Erwartungen, desto besser. Und wenn irgendwer nur den kleinsten Fehler macht, stauchen Sie ihn zusammen! Und wenn Sie einen Fehler machen, stauchen Sie irgendwen zusammen! Möglichst jemanden, der sich nicht wehren kann.

Sprechen Sie bloß nichts ab! Sie wollen Weihnachten doch überrascht werden. Aber doch bitte nicht nur bei den Geschenken. Lassen Sie Platz für Spontanität. Je mehr Sie im Vorfeld absprechen, je reibungsloser und vorhersehbarer laufen die Festtage ab. Also auch umso langweiliger. Verteilen Sie im Vorfeld bloß keine Aufgaben und machen Sie auch sonst keine Pläne. Oder noch besser: machen Sie Pläne aber sagen Sie keinem was davon. Sonst weiß am Ende noch jeder was zu tun ist. Gut, wenn keiner weiß, was Sie von ihm erwarten, macht der eine oder andere natürlich den einen oder anderen Fehler. Aber wie Sie darauf reagieren, wissen Sie ja jetzt schon…

Es sind alle da, nutzen Sie die Gelegenheit! Wenn zum Fest alle zusammen kommen und keiner Ausreden hat (im Gegensatz zu Ihrer letzten Geburtstagsfeier), dann ist das natürlich die Gelegenheit, die ganz großen Themen anzupacken. So oft sitzen ja nicht alle zusammen an einem Tisch. Sie wollten immer schon mal wissen, warum Ihre Schwester das gute Geschirr von Tante Gertrud bekommen hat? Sie wollten Ihrem Bruder, dem alten Spring-ins-Feld, immer schon mal Ihre Meinung zu seinem Lebensstil sagen? Sie fragen sich, warum bei Ihrer letzten Geburtstagsfeier kaum jemand da war? Das ist die Gelegenheit, nutzen Sie sie! Und lassen Sie auf keinen Fall ab, bevor nicht alles geklärt ist!

Nehmen Sie bloß keine Rücksicht auf andere! Apropos “es sind alle da”: Sie dürfen gerne jeden einladen – Sie müssen aber nicht auf jeden Rücksicht nehmen. Ihre Eltern und Ihre Schwiegereltern können sich nicht leiden? Ist doch deren Problem. Ihre Nichte ist Vegetarierin? Soll sich nicht so anstellen das Kind, schließlich gibt es Klöße. Ihre Schwägerin hat Angst vor BPA und lehnt Kunststoffspielzeuge kategorisch ab? Ach was, ein bisschen Plastik hat noch kein Kind umgebracht. Zumindest nicht sofort. Denken Sie immer dran: Es ist Ihr Fest! Sie haben ein ganzes Jahr drauf gewartet – nicht die anderen…

Nehmen Sie bloß keine Rücksicht auf sich! Weihnachten ist die Zeit der Ruhe und Besinnlichkeit? Wenn Sie das glauben, ist Ihnen ohnehin nicht mehr zu helfen. Weihnachten ist nur einmal im Jahr und dauert nur drei Tage (o.k. – eigentlich sogar nur zwei, aber Heiligabend zählen wir jetzt einfach mal dazu). Also packen Sie da rein, was eben geht. Ein, zwei große Feiern zuhause mit vielen Gästen und selbstgekochten Essen (natürlich mindestens vier Gänge). Sieben, acht Besuche bei Verwandten. Christmette, Weihnachtsmarkt, Plätzchen backen, Singen, Glühwein trinken, Weihnachtsbaum kaufen und schmücken und natürlich noch die letzten Geschenke – Sie schaffen das!

Halten Sie Ihre Kinder im Zaum! Natürlich brauchen Kinder Abwechslung und Bewegung. Aber doch nicht an Weihnachten! Schließlich soll das Ihr perfektes Fest werden – da kann man von den kleinen Rackern schon mal erwarten, dass sie sich zwei, drei Tage ruhig verhalten. Mehr verlangen Sie doch gar nich. Sollte das nicht auf Anhieb klappen, helfen übrigens erprobte pädagogische Methoden wie “Dann nimmt das Christkind alle deine Geschenke wieder mit” oder “Ich bringe deine neuen Spielsachen zum Kinderheim”. Das hat bei uns schon funktioniert – das klappt auch bei den heutigen Kindern!

Hören Sie Weihnachtslieder – aber immer die gleichen! Ein bisschen Besinnlichkeit gehört natürlich schon dazu. Im Notfall müssen Sie die erzwingen. Zum Beispiel durch Weihnachtslieder. Am besten immer die gleichen. Oder wollen Sie wirklich alle 60 Minuten die CD wechseln? “In der Weihnachtsbäckerei” von Rolf Zuckowski wird objektiv betrachtet nicht schlechter. Auch nicht nach dem 70. Hören.

Vergleichen Sie was das Zeug hält! Schon Opa Hoppenstedt wusste: Früher war mehr Lametta. Eigentlich war früher alles besser. Und das sollte man sich auch jede Sekunde des aktuellen Fests klarmachen, dass es im letzten Jahr eigentlich viel schöner war. Und davor noch schöner. Ach, sie glauben, unser Gehirn hat alles Langweilige und alle Enttäuschungen längst getilgt und so die Erinnerungen an die vergangenen Jahre verklärt? Also, mit Argumenten brauchen Sie ja jetzt echt nicht zu kommen. Eigentlich wissen Sie, dass früher alles besser war. Und wenn wir schon dabei sind: Waren die Geschenke letztes Jahr nicht auch größer?

Bewahren Sie Ihre Tradition! Also nur Ihre! Das haben wir schon immer so gemacht, ist einfach das Universal-Argument für jede Gelegenheit. Und es passt auch an Weihnachten sehr gut. Grundlage sollten natürlich Ihre eigenen Traditionen sein. Also nur Ihre eigenen. Wenn Ihr Lebenspartner, die Kinder oder irgendwer eigene Vorstellungen hat, wann was gegessen wird, wann Bescherung ist und wie die Tage sonst noch so abzulaufen haben, hat derjenige halt einfach keine Ahnung. Das sollten sie demjenigen übrigens auch genauso sagen. Ach, und wenn er das nicht rafft, wissen Sie ja, was zu tun ist.

Fragen Sie Laura! Oder Brigitte! Oder so! Wenn all das nichts hilft, bleibt immer noch der Notfallplan. Kaufen Sie eine Frauenzeitschrift. Irgendeine. Es ist wirklich egal, welche. Sie erkennen sie daran, dass der Titel aus einem Frauennamen besteht. Und dann blättern sie die durch. Und halten sich Punkt für Punkt an alles, was da steht…

FROHES FEST