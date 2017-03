Entwarnung für Radfahrer, auch in Zukunft darf man durch die Natur radeln

Radfahren auf Wegen in Naturschutzgebieten ist in NRW auch zukünftig erlaubt. ( Foto: Stefanie Dohrn )

Düsseldorf Ein Aufruf der Deutschen Initiative Mountainbike e.V. (DIMB) sorgt für Aufruhr unter den heimischen Radfahrern und Mountainbikern. Nach Ansicht des Vereins würde die geplante Neufassung des Landesnaturschutzgesetz NRW, insbesondere der Paragraph 59 besonders kritisch für Radfahrer sein:

„§ 59 (3) In Naturschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten, Nationalparken, Nationalen, Naturmonumenten, geschützten Biotopen oder innerhalb von geschützten Landschaftsbestandteilen ist das Radfahren und Reiten außerhalb von Straßen und dafür zugelassenen Wegen verboten. Die untere Naturschutzbehörde kann allgemein oder im Einzelfall Ausnahmen zulassen, soweit hierdurch der Zweck der Schutzausweisung nicht beeinträchtigt wird oder Verbote nach anderen Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen.“

In der bisherigen Gesetzesfassung ist nur von „Wegen“ nicht von „zugelassenen Wegen“ die Rede. Der DIMB interpretierte dies so: „Waren bisher alle Wege erlaubt, so sollen in Zukunft nur noch zugelassene Wege erlaubt sein.“ Naturbegeisterte Radfahrer sahen das Horrorszenario vor sich, dass nur noch auf ausgewiesenen Radwegen das Radeln duch die Natur erlaubt sei. Würde also also kein Radweg-Schild im Wald stehen, wäre das Radfahren automatisch verboten.

Nachdem sich am heutigen Mittwoch, 12. August, Vertreter des DIMB mit Vertretern des Ministeriums für Umwelt NRW zu zwei Gesprächsrunden trafen gibt Ministeriums-Pressesprecher Frank Seidlitz Entwarnung. „Es handelt sich schlicht um eine Fehlinterpretation von juristischen Laien. Hätte der Verband im Vorfeld zu uns Kontakt aufgenommen, hätten wir dieses Missverständnis aufklären können.“ Seidlitz misst dem Wort „zugelassen“ keine Substanz bei: „Alle vorhandenen Wege in Naturschutzgebieten sind zugelassen, wenn sie nicht explizit mit Verboten belegt sind.“

Für Radfahrer ändert sich also nichts. Wo man bisher durch Wald und Flur radeln durfte, wird man es auch nach Verabschiedung des neuen Gesetzes dürfen. Man denke allerdings im Ministerium darüber nach, so Seidlitz, die betreffende Formulierung im Gesetzestext etwas verständlicher und weniger in Beamtendeutsch zu verfassen um zukünftigen Missverständnissen vorzubeugen. III