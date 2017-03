Landratswahl Oberberg: Jörg Bukowski (SPD, Grüne, UWG)

Bürgermeister Jörg Bukowski im Ratssaal der Gemeinde Morsbach. ( Fotos: Paul Kalkbrenner )

Wenn Jochen Hagt „der Erfahrene“ unter den Kandidaten ist, so ist Jörg Bukowski „der Herausforderer“, auch wenn er von seiner Ausbildung beim Oberbergischen Kreis bis heute – als parteiloser Bürgermeister von Morsbach – ebenfalls auf 20 Jahre Erfahrung im Bereich der öffentlichen Verwaltung zurückblicken kann. Herausforderer haben im Wahlkampf den Vorteil, die Erfahrenen kritisieren zu können. Bukowski nutzt diesen Vorteil. „Ich habe mich häufig geärgert über die Kreisverwaltung“, sagt er und glaubt, im Hinblick auf seine Bürgermeister-Kollegen hinzufügen zu können: „Und damit stehe ich nicht alleine.“

Insbesondere stört ihn fehlende Nachhaltigkeit. „Da gibt es Fördermittel für drei Jahre“, sagt er. „Das Projekt wird mit großem Knall eingeführt und dann hört man nichts mehr davon.“ Entweder schliefen die Projekte dann ein oder sie kosteten Geld, das eigentlich nicht da sei. „Die Belastung durch die Kreisumlage ist für die Gemeinden enorm“, sagt Bukowski. „Wir haben in Morsbach 23 Millionen Budget – davon gehen zehn Millionen an den Kreis.“ Auch seien die Personalkosten in der Kreisverwaltung enorm gestiegen. Dies liege zum Teil an zusätzlich übernommenen Ausgaben wie Rettungsdienst und ARGE. „Wir Bürgermeister bekommen aber auch neue Aufgaben“, sagt Bukowski. „Ich könnte locker fünf neue Leute einstellen und alle sinnvoll beschäftigen. Kann ich aber nicht, weil ich kein Geld habe.“ Der Kreis hole sich sein Geld von den Städten und Gemeinden, die Städte und Gemeinden von ihren Bürgern. „Wir müssen das in Steuern übersetzen, und wir sind dann bei den Bürgern immer die Bösen“, sagt Jörg Bukowski, und er will nicht der Böse sein.

Jörg Bukowski: 41 Jahre,

geboren in Gummersbach.

Berufliche Stationen: Ausbildung beim Obergischen Kreis, Bundeswehr, Controlling der Gemeinde Morsbach, seit 2009 Bürgermeister. der Gemeinde

Lebt mit seiner Frau, vier Kindern (3, 4, 16 und 17 Jahre) und Scotch-Terrier in Morsbach-Neuhöfchen.

www.joerg-bukowski.com

Was aber will Jörg Bukowski? Immerhin heißt sein Motto: „Neuer Schwung für Oberberg“. Zunächst beeilt er sich zu sagen, dass ja „nicht alles schlecht“ sei im Kreis. Vieles klappe gut. „Aber es wird immer alles verteidigt und man kann es nicht nachprüfen.“ Das geht dem Finanzexperten gegen den Strich. Eine seiner ersten Taten im Finanzbereich der Gemeinde Morsbach war 2005 die Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements mit SAP und Kennzahlen, die für ein Benchmarking taugen. „Ich muss doch wissen: Wo stehe ich, wer ist besser und warum?“, sagt er. Er will für Vergleichbarkeit und Transparenz sorgen. Wie sich der Kreishaushalt konsolidieren lasse, kann er ohne konkrete Zahlen nicht konkret sagen. Er bilde sich auch nicht ein, „mal eben ’ne Million rauswerfen“ zu können.

Wenn sich die Zahlen nicht verändern lassen, dann eventuell die Einstellung. Über dem Organigramm in Morsbach steht das Wort „Dienstleistungsunternehmen“. Das sei vielleicht etwas hochgegriffen, meint Bukowski, aber von der Idee her sei es richtig. Er strebt eine Änderung der Philosophie auch in der Kreisverwaltung an. „Das hoheitliche Denken von früher war eher, wie kann ich einen Antrag ablehnen. Es muss aber sein, wie kann ich dem Antragsteller helfen, dass er angenommen wird “

Die Entscheidung zu kandidieren sei für ihn “ein langer und schwieriger Prozess“ gewesen. „Die Trennung von Morsbach wäre schwierig“, sagt er, aber er sei ja auch als Landrat noch mitverantwortlich für die Gemeinde. Überhaupt wolle er als Landrat mehr Präsenz und ein engeres Zusammenspiel mit den Bürgermeistern verwirklichen.

Feierabend im idyllischen „Neuhöfchen“ mit kleiner Landwirtschaft hat der Kandidat derzeit gegen halb zwölf am Abend. Noch holt er die Kleinen vom Kindergarten ab und verbringt die Mittagspause mit ihnen, führt sie auf den Pferden seiner Frau über die umliegenden Wege oder greift zu Gummistiefeln und Schubkarre im Stall. „Ich packe gerne mit an“, sagt er. Für das aktive Schachspiel im SV Morsbach oder einen Stadionbesuch bleibt dem BVB-Fan hingegen keine Zeit.

2009 wählten die Morsbacher Jörg Bukowski mit 71 Prozent zu ihrem neuen Bürgermeister. Dann schloss Bukowski das Freibad, führte zwei Grundsteuererhöhungen durch und wurde 2014 mit 72 Prozent wiedergewählt. Die Morsbacher, deren Heimat im oberbergischen Sprachgebrauch gerne mit „Republik Morsbach“ betitelt wird, gelten laut Bukowski als „etwas dickköpfig“. Ein bisschen habe er das übernommen, gesteht er, aber: „Hier und da mal ein bisschen aufmüpfig zu sein, ist ja auch nicht verkehrt.“